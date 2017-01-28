«Ростов» в концовке вырвал ничью с лидером чемпионата Польши в товарищеской игре
На сборе в Турции «Ростов» в рамках подготовки ко второй части сезона российской
Премьер-Лиги провёл товарищескую встречу с клубом «Ягеллония» из города Белостока, который лидирует после 20 туров в чемпионате Польши.
Встреча завершилась ничьей — 2:2.
В составе российской команды забитые мячи на свой счёт записали Валерий Ярошенко и Дмитрий Полоз, который отличился при счёте 1:2 на 89-й минуте матча.
После 17 туров РФПЛ «Ростов» делит с «Уфой» седьмую строчку в турнирной таблице.
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