«Ростов» в концовке вырвал ничью с лидером чемпионата Польши в товарищеской игре

Встреча завершилась ничьей — 2:2.



В составе российской команды забитые мячи на свой счёт записали Валерий Ярошенко и Дмитрий Полоз, который отличился при счёте 1:2 на 89-й минуте матча.



После 17 туров РФПЛ «Ростов» делит с «Уфой» седьмую строчку в турнирной таблице.