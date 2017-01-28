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28 января 2017, 20:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» в концовке вырвал ничью с лидером чемпионата Польши в товарищеской игре

На сборе в Турции «Ростов» в рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги провёл товарищескую встречу с клубом «Ягеллония» из города Белостока, который лидирует после 20 туров в чемпионате Польши.

Встреча завершилась ничьей — 2:2.

В составе российской команды забитые мячи на свой счёт записали Валерий Ярошенко и Дмитрий Полоз, который отличился при счёте 1:2 на 89-й минуте матча.

После 17 туров РФПЛ «Ростов» делит с «Уфой» седьмую строчку в турнирной таблице.

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