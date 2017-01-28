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28 января 2017, 19:03 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Семак: Товарищеские матчи «Уфы» покажут, над чем нужно работать больше

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о плане работ команды на втором учебно-тренировочном сборе на Кипре.

«Никаких вопросов к ребятам по самоотдаче нет — ни на первых сборах, ни на вторых. Начали работать с хорошим настроением. Конечно, сборы — это сложный процесс, который нужно пережить. Много работы, беговой в том числе. Нужно набраться терпения, работать и выкладываться. Мы прекрасно понимаем, что это хорошее подспорье в нашей дальнейшей работе.

Нам приходится ездить от гостиницы к полю, и это вносит определённые коррективы в планирование. Но в целом у нас осталось небольшое количество беговой работы, которую мы тоже будем проводить. И, конечно, у нас будет три товарищеских матча, к которым мы должны хорошо подойти. Каждая игра будет показывать то, над чем мы будем работать больше. Многим аспектам, которые не смогли увидеть на первых сборах, будем уделять внимание, в том числе и организации наших оборонительных действий, стандартных положений, по мере того как у нас будет появляться время», — сказал Семак в интервью пресс-службе клуба.
29 января «Уфа» сыграет с болгарским клубом «Берое», а 2 февраля проведёт игру с другой командой из Болгарии — «Левски». Соперник по третьему поединку, который запланирован на 6 февраля, будет известен позднее. Программа сбора завершится 7 февраля.

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Гендиректор «Уфы»: Возможные махинации в товарищеских матчах должны разбирать УЕФА и ФИФА

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Возможные судейские махинации в товарищеских матчах, в которых приняли участие «Уфа» и пермский «Амкар», должны рассматривать компетентные органы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.
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