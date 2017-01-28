Семак: Товарищеские матчи «Уфы» покажут, над чем нужно работать больше

«Никаких вопросов к ребятам по самоотдаче нет — ни на первых сборах, ни на вторых. Начали работать с хорошим настроением. Конечно, сборы — это сложный процесс, который нужно пережить. Много работы, беговой в том числе. Нужно набраться терпения, работать и выкладываться. Мы прекрасно понимаем, что это хорошее подспорье в нашей дальнейшей работе.



Нам приходится ездить от гостиницы к полю, и это вносит определённые коррективы в планирование. Но в целом у нас осталось небольшое количество беговой работы, которую мы тоже будем проводить. И, конечно, у нас будет три товарищеских матча, к которым мы должны хорошо подойти. Каждая игра будет показывать то, над чем мы будем работать больше. Многим аспектам, которые не смогли увидеть на первых сборах, будем уделять внимание, в том числе и организации наших оборонительных действий, стандартных положений, по мере того как у нас будет появляться время», — сказал Семак в интервью пресс-службе клуба.

29 января «Уфа» сыграет с болгарским клубом «Берое», а 2 февраля проведёт игру с другой командой из Болгарии — «Левски». Соперник по третьему поединку, который запланирован на 6 февраля, будет известен позднее. Программа сбора завершится 7 февраля.