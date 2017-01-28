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28 января 2017, 19:03 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Л. Адриано: Мой гол в первом матче за «Спартак» — плоды наших тренировок

Форвард «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от дебютного матча за московскую команду.

В товарищеской встрече со словацкой «Жилиной» (5:1) бразилец отыграл все 90 минут и забил гол в концовке.

«Здорово, что удалось забить уже в первом матче за “Спартак”. Безусловно, это плоды наших тренировок. Прямо перед этим был ещё один момент, когда я мог отличиться. Я там хорошо пробил, но мяч попал в перекладину», — передаёт слова Адриано корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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