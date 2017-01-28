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28 января 2017, 18:13 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Спартак» разгромил «Жилину» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ

Московский «Спартак» одержал победу над словацкой «Жилиной» в контрольном матче на сборе в Абу-Даби.

Московский Спартак одержал победу над словацкой <span class=error>Жилиной</span> в контрольном матче на сборе в <nobr>Абу-Даби.</nobr> Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Спартака». В составе «красно-белых» дубль сделал Ивелин Попов, по разу отличились Александр Самедов, Джано Ананидзе и Луис Адриано.

Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет 31 января с датским «Копенгагеном».

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