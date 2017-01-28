ФК «Спартак» разгромил «Жилину» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ
Московский «Спартак» одержал победу над словацкой «Жилиной» в контрольном матче на сборе в
Абу-Даби.
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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Спартака». В составе «красно-белых» дубль сделал Ивелин Попов, по разу отличились Александр Самедов, Джано Ананидзе и Луис Адриано.
Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет 31 января с датским «Копенгагеном».