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28 января 2017, 17:18 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» объявил об аренде защитника «Локомотива» Шишкина до конца сезона

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Роман Шишкин на правах аренды перешел в «Краснодар». Об этом сообщается на официальном сайте «Краснодара».

Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона. Увеличить
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Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона. Отмечается, что Шишкин присоединится к новой команде на сборе в Испании, который стартует 29 января.

Шишкин выступает за «Локомотив» с 2010 года. Всего за команду он сыграл 183 матча, забил пять мячей и отдал 10 результативных передач. В составе железнодорожников он стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2013/14, обладателем Кубка страны — 2014/15.

Защитник перешел в «Локомотив» из «Спартака», за который играл с 2004 года. В составе красно-белых он провел 80 игр, отметился одним забитым мячом и 10 голевыми передачами, дважды став серебряным призером чемпионата России (2006, 2007). В 2009 году Шишкин выступал на правах аренды за самарские «Крылья Советов» — 28 матчей, одна результативная передача. Кроме того, футболист в 2006 году стал лауреатом премии «Первая пятерка», приза лучшему молодому игроку России по итогам года, и трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата России по итогам сезона.

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