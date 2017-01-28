«Краснодар» объявил об аренде защитника «Локомотива» Шишкина до конца сезона
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Роман Шишкин на правах аренды перешел в «Краснодар». Об этом сообщается на официальном сайте «Краснодара».
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Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона. Отмечается, что Шишкин присоединится к новой команде на сборе в Испании, который стартует 29 января.
Шишкин выступает за «Локомотив» с 2010 года. Всего за команду он сыграл 183 матча, забил пять мячей и отдал 10 результативных передач. В составе железнодорожников он стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2013/14, обладателем Кубка страны — 2014/15.
Защитник перешел в «Локомотив» из «Спартака», за который играл с 2004 года. В составе
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