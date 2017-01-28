Сборы с краснодарским клубом проводит полузащитник Илья Жигулев, который забил один мяч в 16 встречах в составе «Краснодара-2».

— Главный тренер Игорь Шалимов сказал мне, что он готов взять его в первую команду, — цитирует сайт «Краснодара» Галицкого. — По контракту Жигулев должен был до конца нынешнего сезона играть в «Миласми», но молдавский клуб пошел нам на встречу и отпустил Илью сейчас. Завтра он отправится с «Краснодаром» в Испанию, а по окончании сбора клуб подпишет с ним полноценный контракт как с игроком основной обоймы.

Для нас это знаковый момент, так как Жигулев станет первым воспитанником нашей клубной академии, который на постоянной основе вольется в первую команду. Футбольному клубу «Краснодару» только 9 лет, а клубной академии нет еще и 8-ми — самый первый набор в нее мы сделали в середине 2009 года, когда еще не было всей той инфраструктуры, которая имеется сейчас, и Жигулев как раз их этого первого набора. Откровенно говоря, мы всерьез не рассчитывали на ребят 1995−1998 годов рождения, поскольку их количество было небольшим, и они в силу своего возраста не могли пройти полный курс обучения. Но очень рады, что Илья сумел себя проявить.

Приятно, что прогрессируют и другие наши воспитанники — помимо Жигулева в Испанию поедет еще несколько человек из Академии. Кроме того, мы пристально следим и за ребятами, уже закончившими Академию и находящимися в аренде в других клубах — в частности за Олегом Ланиным, который является твердым игроком стартового состава красноярского «Енисея» и борется со своим клубом за высокие места в ФНЛ.