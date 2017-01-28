Источник: Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА на 4,5 года

По информации источника, 22-летний нигерийский футболист подпишет соглашение сроком на четыре с половиной года, после чего будет официально представлен как новичок ЦСКА.



Напомним, Оланаре выступал на правах аренды за ЦСКА в сезоне-2015/16. В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4), который состоялся 2 мая 2016 года, он получил серьёзную травму и более 8 месяцев находился вне футбола, однако в январе окончательно залечил своё повреждение.