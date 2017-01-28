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28 января 2017, 17:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА на 4,5 года

Нападающий китайского «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА, сообщает Allnigeriasoccer.

По информации источника, 22-летний нигерийский футболист подпишет соглашение сроком на четыре с половиной года, после чего будет официально представлен как новичок ЦСКА.

Напомним, Оланаре выступал на правах аренды за ЦСКА в сезоне-2015/16. В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4), который состоялся 2 мая 2016 года, он получил серьёзную травму и более 8 месяцев находился вне футбола, однако в январе окончательно залечил своё повреждение.

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