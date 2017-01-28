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28 января 2017, 16:55 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Ничего личного. 12 футболистов, успевших поиграть и в «Спартаке», и в ЦСКА

Пока воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев раздумывает над предложением «Спартака», мы собрали его предшественников, успевших поиграть за обе команды.

Пока воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев раздумывает над предложением Спартака мы собрали его предшественников. Увеличить
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Переход футболиста из одного клуба в другой — болезненная история. Обида болельщиков, грусть по партнерам, матчи против «своих». Но одно дело, когда ты переходишь из условного «Газмяса» в условное «Зубило». И совсем другая история, если ты меняешь «Спартак» на ЦСКА, или наоборот. Это уже рассматривается, как настоящее предательство.

Перешедшему из «Барселоны» в «Реал» Луишу Фигу болельщики кидали на поле отрубленную голову свиньи. Если бы не строгость наказания по уголовному кодексу, в России за нечто подобное могли бы полететь уже головы футболистов. Настолько болезненно болельщики воспринимают подобные переходы. Твои бывшие фанаты тебя ненавидят за предательство, твои нынешние болельщики — за то, что ты был игроком их злейшего врага.

Однако отечественная футбольная история, несмотря ни на что, пестрит историями, когда футболист успел поиграть и в «Спартаке», и в ЦСКА, и не видел в этом ничего зазорного. В скором времени на одного такого футболиста может стать больше. Вячеслава Караваева, воспитанника московского ЦСКА, играющего сейчас за пражскую «Спарту», активно сватают в московский «Спартак». Якобы красно-белые готовы заплатить за «отставного» 3 миллиона евро.

Пока Караваев и его клуб раздумывают, мы решили вспомнить других звезд футбола, которые успели поиграть в обоих клубах. Примеров слишком много, поэтому мы выбрали самые яркие из них.

Всеволод Бобров

Имя легендарного советского спортсмена, футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва, всегда ассоциировалось с клубом ЦСКА. За эту команду он выступал и в коньках и в бутсах. Но мало кто знает, что свой последний сезон Всеволод Бобров в чемпионате страны по футболу провел в красно-белой форме. В тот момент, когда перестала существовать команда ВВС, пришедшая на смену ЦДКА, он принял предложение присоединиться к «Спартаку». Позже Бобров работал тренером. Сначала в ЦСКА, потом в «Спартаке», затем — снова в ЦСКА.

Анатолий Крутиков

Легендой, в отличие от Боброва, Анатолия Крутикова, начавшего свой путь в большой футбол в ЦСКА, не назовешь. Но фанатам «Спартака», за который игрок провел большую часть своей карьеры, он периодически является в страшных снах. Уже после окончания карьеры он возглавил красно-белый клуб. Проработал всего год. На за этот год «Спартак» единственный раз в своей карьере вылетел в первую лигу.

Валерий Глушаков

Дядя нынешнего капитана «Спартака» Дениса Глушакова, Валерий, воспитанник красно-белого клуба, не придясь ко двору в родной команде, начал скитания по другим коллективам. В итоге судьба его трижды приводила в столичный ЦСКА: дважды в советское время и один раз уже в чемпионате России. Несмотря на то, что в «армейском» клубе он провел больше времени, чем в «народной» команде, племяннику дал совет перейти именно в «Спартак».

Вагиз Хидиятулин

Воспитанник московского «Спартака» и многолетний лидер профсоюза тренеров и футболистов России Вагиз Хидиятуллин, тоже успел поиграть за оба клуба. В 1981 году он осуществил прямой переход из красно-белой команды в команду красно-синюю. Но это был не конец. В 1986 году он вернулся в «Спартак» и отыграл там два года, после чего только уехал во Францию.

Георгий Ярцев

Один матч, но Георгий Ярцев, приводивший «Спартак» к чемпионскому званию в качестве тренера, за ЦСКА все-таки провел. Произошло это в 1970 году, когда его призвали в армию. В той встрече Ярцев получил травму, долго восстанавливался и после этого продолжил свою «службу» в смоленской «Искре». «Спартак» был чуть позже.

Евгений Бушманов

Отличился футбольными метаниями и новый тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов. В 1992 году он перешел из «Спартака» в ЦСКА, где провел четыре сезона и 121 игру. Затем, транзитом через другой московский клуб, «Торпедо», Бушманов вновь оказался в «Спартаке» — 46 матчей. В красно-белой команде его до сих пор считают своим. С 2013 года он тренировал дубль «Спартака».

Александр Мостовой

Еще один малоизвестный факт — один из лучших «спартаковцев» в российской истории, футболист по прозвищу «Царь», Александр Мостовой, в футбол учился играть именно в ЦСКА. Когда пришло время переводить его ближе к главной команды, Сашу забраковали. Так он оказался в «Красной Пресне» — под пристальным взглядом Олега Романцева, от которого талант скрыть практически невозможно.

Валерий Карпин

Многолетний партнер Александра Мостового по испанской «Сельте» и один из самых ярких российских тренеров, Валерий Карпин, тоже играл в ЦСКА. За главный клуб он провел 3 матча и еще 16 раз появлялся на поле в составе дубля. В 1988 году он ушел из ЦСКА, а через два года оказался в «Спартаке». Сейчас работает экспертом на телеканале Матч ТВ.

Леандро Самарони

Есть в списке игроков, побывавших в обоих клубах, и один легионер — бразилец Леандро Самарони. В 1996 году он на полгода отправился в аренду в ЦСКА из клуба «Итауно», за который тогда выступал. Лишь двумя годами позже он решился на окончательные переезд в Россию. Только не в ЦСКА, а в «Торпедо», откуда годом позже перешел в «Спартак». Но вряд и бразильца кто-то будет укорять за беспринципность.

Руслан Нигматуллин

Красно-белую форму на красно-синие цвета успел сменить и голкипер Руслан Нигматуллин, который сейчас колесит по ночным клубам, выступая в качестве диджея. За «Спартак» он играл с 1995 по 1997 год. Затем был долгий период игры за «Локомотив» и долгожданный шанс попробовать себя в Европе — в итальянской «Эллас Вероне». Не получилось. Пришлось искать варианты аренды в России. Арендовать голкипера согласился ЦСКА.

Сослан Джанаев

Один из лучших вратарей современной России, голкипер «Ростова» и сборной России Сослан Джанаев, как оказалось, — тоже воспитанник ЦСКА. Он был в заявке армейского клуба с 2005 по 2006 год, но ни разу на поле появиться так и не смог. В 2008 году Сослан оказался в «Спартаке», но своим шансом вновь не воспользовался. Начался длительные период хождения по арендам. В итоге в 2014 году он оказался в «Ростове», а в чемпионате страны сезона 2015/16 пропустил меньше всех в стране.

Роман Широков

Один из самых скандальных переходов получился у Романа Широкова. Он, воспитанник ЦСКА, так до 34 лет и не смог провести за свой родной клуб ни одного матча. Зато он сумел выиграть несколько титулов с питерским «Зенитом». Вскоре игрок оказался в «Спартаке», со скандалом, конечно. Со скандалом же и ушел, нагрубив, не в лицо, а в социальных сетях, президенту команды. Ушел в ЦСКА, футболку которого наконец смог примерить: 8 матчей и 0 голов. После этого Роман завершил карьеру игрока.

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