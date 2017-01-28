Фарфан будет играть в «Локомотиве» под восьмым номером

Нападающий приедет с большой долей вероятности уже на второй сбор «Локо» в Испании.

Объявление о трансфере ожидается в ближайшее время. Футболист будет заявлен в РФПЛ под восьмым номером.

Нападающий летом 2015 года был продан «Шальке» в «Аль-Джазиру», однако осенью этого года клуб покинул и с тех пор новую команду себе не нашел. Вместе с немецкой командой до этого он выиграл Кубок Германии, а ранее с ПСВ четырежды побеждал в чемпионате Голландии.