Футболист Мбакогу вернулся в «Карпи» из аренды в «Крыльях Советов»
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Карпи» Джерри Мбакогу, выступавший на правах аренды за российские «Крылья Советов», вернулся в итальянскую команду. Об этом сообщает
пресс-служба самарского клуба.
«Это решение было принято по обоюдному согласию, — говорится в сообщении. — Футбольный клуб “Крылья Советов” благодарит Джерри Мбакогу за работу и желает ему успешного продолжения спортивной карьеры».
Мбакогу выступал за «Крылья Советов» с августа 2016 года. Всего 24-летний нигериец провел за российскую команду восемь матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями.
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