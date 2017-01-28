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28 января 2017, 15:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: «Локомотив» достиг договоренности о подписании контракта с Фарфаном

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» достиг договоренности о подписании контракта с перуанским полузащитником Джефферсоном Фарфаном. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

Последним клубом перуанского футболиста была Аль-Джазира из ОАЭ. Увеличить
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«Фарфан прошел медосмотр в клинике в одной из европейский стран и теперь едет в расположение “Локомотива” для подписания контракта. Это произойдет не сегодня, но уже есть договоренность о подписании. В ближайшие дни должны объявить официально», — сказал источник.

Ранее «Локомотив» на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал видео, где показано, как на игровую клубную футболку наносится восьмой номер. По словам источника, именно под этим номером будет выступать Фарфан. В ПСВ, «Шальке» и «Аль-Джазире» перуанский нападающий играл под 17-м номером, однако в «Локомотиве» данный номер занят защитником Тарасом Михаликом.

Комментариев клуба и представителей 32-летнего игрока получить пока не удалось.

Фарфан выступал за перуанский клуб «Альянса Лима» (77 матчей, 28 мячей), голландский ПСВ (118, 57), с которым четыре раза выиграл чемпионат страны, «Шальке» (170, 39), с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. В немецком клубе тогда также работал нынешний спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус. Последним клубом игрока была «Аль-Джазира» из ОАЭ (12, 4).

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