ЦСКА на втором сборе сыграет с двумя датскими командами и чешской «Викторией»

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Как сообщает официальный сайт армейцев, 29 января команда сыграет с датским «Хорсенс» в 17.30 по московскому времени. 2 февраля ЦСКА встретится с чешской «Викторией» в 18.00. В отличие от остальных игр сбора, этот матч пройдет не в Кампоаморе. Точное место проведения встречи будет объявлено позднее.

6 и 7 февраля ЦСКА встретится с датским «Эсбьергом» и австрийской командой ЛАСК. Начало игр — в 17.30 и 14.00 соответственно.