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28 января 2017, 15:09 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В «Арсенале» не комментируют возможный переход Торбинского

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов не стал комментировать информацию о переговорах с «Краснодаром» по аренде полузащитника Дмитрия Торбинского.

Он отметил, что тульский клуб не дает комментариев по трансферам до подписания необходимых документов. Ранее сам футболист сообщил «СЭ», что впервые слышит об интересе «Арсенала».

— Ведете переговоры с «Краснодаром» по аренде Торбинского?

— Позиция «Арсенала» такая: ничего не комментируем до подписания документов.

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