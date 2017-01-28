В «Арсенале» не комментируют возможный переход Торбинского

Он отметил, что тульский клуб не дает комментариев по трансферам до подписания необходимых документов. Ранее сам футболист сообщил «СЭ», что впервые слышит об интересе «Арсенала».

— Ведете переговоры с «Краснодаром» по аренде Торбинского?

— Позиция «Арсенала» такая: ничего не комментируем до подписания документов.