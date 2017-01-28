«Урал» снова уступил «Астре» в товарищеском матче

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Изначально «Урал» планировал сегодня провести встречу с местным клубом «Арис», однако по причине отказа соперника матч не состоялся. Вместо этого поединка екатеринбуржцы приняли решение ещё раз сыграть с «Астрой», которой на этом же сборе на прошлой неделе уступили со счётом 2:4.

Сегодня «Урал» проведёт на Кипре ещё одну товарищескую игру. Соперником россиян станет польский клуб «Погонь» из Щецина. Начало встречи — 18:00 мск.



Товарищеский матч

«Урал» (Россия) — «Астра» (Румыния) — 0:1 (0:0)



Стартовый состав «Урала»: Арапов, Хозин, Меркулов, Панков, Новиков, Подоксёнов, Серченков, Павленко, Глушков, Коробов, Конате.