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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28584360/
28 января 2017, 15:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» снова уступил «Астре» в товарищеском матче

«Урал» в рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги провёл товарищескую встречу на сборе на Кипре с «Астрой». Встреча завершилась победой румынской команды со счётом 1:0.

Урал в рамках подготовки ко второй части сезона российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> провёл товарищескую встречу на сборе на Кипре с Астрой. Встреча завершилась победой румынской команды со счётом 1:0. Увеличить
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Изначально «Урал» планировал сегодня провести встречу с местным клубом «Арис», однако по причине отказа соперника матч не состоялся. Вместо этого поединка екатеринбуржцы приняли решение ещё раз сыграть с «Астрой», которой на этом же сборе на прошлой неделе уступили со счётом 2:4.

Сегодня «Урал» проведёт на Кипре ещё одну товарищескую игру. Соперником россиян станет польский клуб «Погонь» из Щецина. Начало встречи — 18:00 мск.

Товарищеский матч
«Урал» (Россия) — «Астра» (Румыния) — 0:1 (0:0)

Стартовый состав «Урала»: Арапов, Хозин, Меркулов, Панков, Новиков, Подоксёнов, Серченков, Павленко, Глушков, Коробов, Конате.

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