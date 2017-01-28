Жулиано: Витсель попрощался, но из чата не вышел

— Зачем вам нужны эти сборы? Летом вы пришли всего за неделю до старта сезона и стали лучшим игроком команды.

— Нет-нет. Мне нужны эти сборы. Тогда я их не прошёл с «Зенитом», но чувствовал игровой ритм по матчам в Бразилии.



— У Халка в «Зените» был переводчик. У вас нет. Почему?

— Мне он не нужен. Я могу общаться по-английски, по-испански и даже по-русски.



— Обычно даже спустя пять лет большинство бразильцев не говорит по-русски.

— Всё зависит от человека. Я люблю всё изучать — любые знания помогают. Мне интересны новые для меня языки.



— Вы знаете английский и испанский, хотя никогда не жили ни в Испании, ни в Англии?

— Да. Сейчас ещё итальянский учу. Всё-таки у нас есть Кришито и итальянские тренеры. А изучение русского мне очень помогло адаптироваться в украинском «Днепре».



— Сравнения с Халком вам надоели?

— Нас часто сопоставляют, хотя мы абсолютно разные. Люди сравнивают, потому что нам обоим кое-что удаётся. Я — бразилец, удачно начал и тоже играю под седьмым номером, отсюда и пошло. Я на этот счёт вообще не переживаю. Это, наоборот, здорово. Халк был идолом команды. Вообще, круто быть бразильским футболистом. В какую страну ни приедешь, много соотечественников.



— Общаетесь с бразильцами из других клубов?

— Только на поле, когда играем друг с другом. По телефону или личного общения у нас практически нет.



— В «Зените» вы взяли шефство над Эрнани?

— Да, помогаю ему адаптироваться. Прикалываюсь с ним, придумываю для него прозвища. Называю его комаром, потому что он тощий. Говорю, чтобы он, как молодой, приготовил мне кофе. Эрнани нормально относится к шуткам. Я создаю для него комфортную атмосферу, к которой он привык в Бразилии. Хотя мы можем быть серьёзными, когда нужно. А вообще, я для Эрнани не только друг, но и переводчик. Он по-русски пока не понимает, по-английски тоже.



— О чём вас спрашивал Эрнани?

— Что за команда? Как она играет? Как проходят тренировки? Что происходит в раздевалке? Что-то про партнёров по команде. Я ему рассказал про «коридор избиения», который проходят все новички. Я-то через это уже прошёл.

— А сам футбол в России сильно отличается от бразильского?

— В Бразилии футболисты техничнее, а в России есть команды, которые очень много обороняются. Играют в пять защитников.



— Сколько команд в чемпионате Бразилии играет в пять защитников?

— Ни одна. Даже если последняя команда чемпионата встречается с лидерами, то она не закрывается на своей половине поля, а играет в открытый футбол. В плане тактики Россия впереди, в отличие от техники. А ещё в РФПЛ важно быть физически готовым. Я поэтому и сказал Эрнани набрать вес.



— Считается, что в РФПЛ в закрытый футбол лучше всего играет «Ростов». Согласны?

— Они закрываются, но я бы не назвал «Ростов» именно оборонительной командой. Они умеют атаковать и делают это молниеносно. Опасная и быстрая команда.



— Как бы «Ростов» с таким стилем игры выглядел в чемпионате Бразилии?

— Мы этого никогда не узнаем, но мне кажется, смотрелся бы неплохо.



— Вам тяжелее попасть в сборную из РФПЛ, чем из чемпионата Бразилии?

— Я пришёл в «Зенит», провёл одну встречу, и меня сразу позвали в сборную. Понятно, что это не из-за первого матча в России, а из-за моей работы в «Гремио». Я не сомневаюсь, что если продолжу играть успешно за «Зенит», то меня вызовут в сборную. Я мечтаю о том, чтобы сыграть на чемпионате мира в стране, которая сейчас является моим домом.



— На сборе «Зенита» я внезапно обнаружил, что Луческу даёт установку футболистам на португальском. Такого не было даже при Боаше.

— Мне на самом деле не так важно. Я бы понял, говори тренер на русском, английском или даже итальянском — вообще не проблема. Для российских футболистов, наверное, немного иначе.



— Были новости, что Луческу хотел вас видеть в «Шахтёре», ещё когда вы выступали за «Днепр». Это правда?

— Честно говоря, не знаю. Лично мне предложений не приходило.



— Вы покинули Украину из-за войны?

— В том числе. Мне было важно, что меня зовёт именно «Гремио». Мне хотелось напомнить о себе тренерам сборной. Ну и из-за войны тоже.



— Я делал интервью с Данило, который выступал в «Заре». Он оставил в Луганске два чемодана и боялся за ними возвращаться.

— У меня всё было намного спокойнее. Я же играл в Днепропетровске. У нас вообще никаких проблем: никакого насилия или уличных беспорядков. Проблемы были в соседних регионах Украины. Не то чтобы мы нервничали, но ситуация была сложная.



— Почему?

— Вся моя семья находилась в Бразилии и сильно за меня переживала после новостей. Хотя в клубе больше всего волновались украинские футболисты. Боялись, что к ним придёт война. Какое-то напряжение в команде действительно было. По большей части из-за того, что может случиться в будущем. Все мои друзья-иностранцы ушли из «Днепра», а владелец перестал вкладывать деньги в футбол. Да и украинские футболисты начали уходить. Появилось много молодёжи, а все более-менее основные игроки покинули клуб.



— А как Витсель покинул «Зенит»?

— Попрощался в чате. У нас есть группа в приложении WhatsApp, где переписываются все легионеры. Там Витсель и попрощался. Мы ему пожелали удачи. Раз он принял такое решение, значит, так будет лучше для него. Он отличный парень.



— После того как Витсель попрощался, он покинул переписку?

— Нет. Остался и видит наши сообщения в чате.



— Если бы у вас был выбор между «Ювентусом» и огромными деньгами в чемпионате Китая, что бы вы выбрали?

— Мне тяжело ответить. Каждый человек сам делает свой выбор. У какого какие амбиции. Всем игрокам хочется и выступать на высоком уровне, и хорошо зарабатывать. А пока китайцы платят абсурдные зарплаты, то нет ничего сумасшедшего в таких трансферах. Ты поработаешь там четыре года и сможешь обеспечить будущее всей семье. Это с одной стороны, а с другой — топ-клуб, титул, Лига чемпионов и сборная. Это очень большая внутренняя борьба для человека. Я вот даже не знаю, что выбрал бы.

— Ваш лучший матч в карьере?

— «Маккаби» — «Зенит» — 3:4. На 75-й минуте мы проигрывали 0:3. Никто не верил, что можно вытащить такую встречу. Даже у нас, футболистов, немного опустилась голова. А потом мы всё перевернули и победили — 4:3. Такое ещё не скоро произойдёт. Я даже не о «Зените», а вообще о футболе. В Израиле я забил гол и отдал три голевые передачи. Это был мой лучший матч в жизни.



— Произошедшее потом в Краснодаре — какая-то компенсация свыше?

— Возможно. Мы побеждали до 86-й минуты, а проиграли на 94-й — во время последнего навеса в матче. Парень исполнил велосипед в падении на входе в штрафную. Это дорогого стоит. Футбол как раз и крут такими историями. Иногда везёт нам, иногда — сопернику.



— Верите в судьбу?

— Я верю в работу. Хотя, безусловно, существует и удача, но и она приходит к тем, кто трудится.



— Ваш лучший голевой пас?

— Дайте подумать… За «Зенит» — как раз навес на Джорджевича, когда он сделал счёт 4:3 в Израиле.