Жулиано: Витсель попрощался, но из чата не вышел
Он заставил нас забыть о Халке! Эксклюзивное интервью с ключевым полузащитником «Зенита» — Виктором Жулиано.
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Видимо, что-то случилось...
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— Зачем вам нужны эти сборы? Летом вы пришли всего за неделю до старта сезона и стали лучшим игроком команды.
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— У Халка в «Зените» был переводчик. У вас нет. Почему?
— Мне он не нужен. Я могу общаться
— Обычно даже спустя пять лет большинство бразильцев не говорит
— Всё зависит от человека. Я люблю всё изучать — любые знания помогают. Мне интересны новые для меня языки.
— Вы знаете английский и испанский, хотя никогда не жили ни в Испании, ни в Англии?
— Да. Сейчас ещё итальянский учу.
— Сравнения с Халком вам надоели?
— Нас часто сопоставляют, хотя мы абсолютно разные. Люди сравнивают, потому что нам обоим
— Общаетесь с бразильцами из других клубов?
— Только на поле, когда играем друг с другом. По телефону или личного общения у нас практически нет.
— В «Зените» вы взяли шефство над Эрнани?
— Да, помогаю ему адаптироваться. Прикалываюсь с ним, придумываю для него прозвища. Называю его комаром, потому что он тощий. Говорю, чтобы он, как молодой, приготовил мне кофе. Эрнани нормально относится к шуткам. Я создаю для него комфортную атмосферу, к которой он привык в Бразилии. Хотя мы можем быть серьёзными, когда нужно. А вообще, я для Эрнани не только друг, но и переводчик. Он
— О чём вас спрашивал Эрнани?
— Что за команда? Как она играет? Как проходят тренировки? Что происходит в раздевалке?
— А сам футбол в России сильно отличается от бразильского?
— В Бразилии футболисты техничнее, а в России есть команды, которые очень много обороняются. Играют в пять защитников.
— Сколько команд в чемпионате Бразилии играет в пять защитников?
— Ни одна. Даже если последняя команда чемпионата встречается с лидерами, то она не закрывается на своей половине поля, а играет в открытый футбол. В плане тактики Россия впереди, в отличие от техники. А ещё в РФПЛ важно быть физически готовым. Я поэтому и сказал Эрнани набрать вес.
— Считается, что в РФПЛ в закрытый футбол лучше всего играет «Ростов». Согласны?
— Они закрываются, но я бы не назвал «Ростов» именно оборонительной командой. Они умеют атаковать и делают это молниеносно. Опасная и быстрая команда.
— Как бы «Ростов» с таким стилем игры выглядел в чемпионате Бразилии?
— Мы этого никогда не узнаем, но мне кажется, смотрелся бы неплохо.
— Вам тяжелее попасть в сборную из РФПЛ, чем из чемпионата Бразилии?
— Я пришёл в «Зенит», провёл одну встречу, и меня сразу позвали в сборную. Понятно, что это не
— На сборе «Зенита» я внезапно обнаружил, что Луческу даёт установку футболистам на португальском. Такого не было даже при Боаше.
— Мне на самом деле не так важно. Я бы понял, говори тренер на русском, английском или даже итальянском — вообще не проблема. Для российских футболистов, наверное, немного иначе.
— Были новости, что Луческу хотел вас видеть в «Шахтёре», ещё когда вы выступали за «Днепр». Это правда?
— Честно говоря, не знаю. Лично мне предложений не приходило.
— Вы покинули Украину
— В том числе. Мне было важно, что меня зовёт именно «Гремио». Мне хотелось напомнить о себе тренерам сборной. Ну и
— Я делал интервью с Данило, который выступал в «Заре». Он оставил в Луганске два чемодана и боялся за ними возвращаться.
— У меня всё было намного спокойнее. Я же играл в Днепропетровске. У нас вообще никаких проблем: никакого насилия или уличных беспорядков. Проблемы были в соседних регионах Украины. Не то чтобы мы нервничали, но ситуация была сложная.
— Почему?
— Вся моя семья находилась в Бразилии и сильно за меня переживала после новостей. Хотя в клубе больше всего волновались украинские футболисты. Боялись, что к ним придёт война.
— А как Витсель покинул «Зенит»?
— Попрощался в чате. У нас есть группа в приложении WhatsApp, где переписываются все легионеры. Там Витсель и попрощался. Мы ему пожелали удачи. Раз он принял такое решение, значит, так будет лучше для него. Он отличный парень.
— После того как Витсель попрощался, он покинул переписку?
— Нет. Остался и видит наши сообщения в чате.
— Если бы у вас был выбор между «Ювентусом» и огромными деньгами в чемпионате Китая, что бы вы выбрали?
— Мне тяжело ответить. Каждый человек сам делает свой выбор. У какого какие амбиции. Всем игрокам хочется и выступать на высоком уровне, и хорошо зарабатывать. А пока китайцы платят абсурдные зарплаты, то нет ничего сумасшедшего в таких трансферах. Ты поработаешь там четыре года и сможешь обеспечить будущее всей семье. Это с одной стороны, а с другой —
— Ваш лучший матч в карьере?
— «Маккаби» — «Зенит» — 3:4. На 75-й минуте мы проигрывали 0:3. Никто не верил, что можно вытащить такую встречу. Даже у нас, футболистов, немного опустилась голова. А потом мы всё перевернули и победили — 4:3. Такое ещё не скоро произойдёт. Я даже не о «Зените», а вообще о футболе. В Израиле я забил гол и отдал три голевые передачи. Это был мой лучший матч в жизни.
— Произошедшее потом в Краснодаре —
— Возможно. Мы побеждали до 86-й минуты, а проиграли на 94-й — во время последнего навеса в матче. Парень исполнил велосипед в падении на входе в штрафную. Это дорогого стоит. Футбол как раз и крут такими историями. Иногда везёт нам, иногда — сопернику.
— Верите в судьбу?
— Я верю в работу. Хотя, безусловно, существует и удача, но и она приходит к тем, кто трудится.
— Ваш лучший голевой пас?
— Дайте подумать… За «Зенит» — как раз навес на Джорджевича, когда он сделал счёт 4:3 в Израиле.
— А лучший гол?
— В матче против «АЗ», который мы поиграли 2:3. Анюк мне сделал отличный пас на ход. Я принял мяч правой, а пробил левой.
— Полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов однажды сказал мне, что от голевой передачи можно получить больше удовольствия, чем от гола. Согласны?
— Нет.
— Но ведь порой можно отдать потрясающую передачу, а забить неуклюже.
— Не бывает уродливых голов. Важнее всего мяч, пересекающий линию. Я предпочту забить корявый гол, нежели отдать красивую передачу.
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