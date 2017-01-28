«Арсенал» трудоустроит Горбатюка в «Томь», если клуб решит вопрос с заявкой
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил «СЭ», что защитник Александр Горбатюк отправился с «Томью» на сбор в Турцию.
Если томский клуб решит вопрос с заявкой игроков, футболист продолжит карьеру в составе томичей. В нынешнем сезоне 31-летний россиянин провел 16 матчей в
— Как обстоят дела с игроками, которым клуб дал добро на поиск нового места работы? — вопрос Балашову.
— Горбатюк поехал в Томск. Высока вероятность, что мы его трудоустроим в «Томь», как только клуб решит вопрос с заявкой.
— Если «Арсенал» не получит предложений по этим футболистам?
— Останутся у нас.
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