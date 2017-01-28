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28 января 2017, 14:58 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Арсенал» трудоустроит Горбатюка в «Томь», если клуб решит вопрос с заявкой

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил «СЭ», что защитник Александр Горбатюк отправился с «Томью» на сбор в Турцию.

Если томский клуб решит вопрос с заявкой игроков, футболист продолжит карьеру в составе томичей. В нынешнем сезоне 31-летний россиянин провел 16 матчей в премьер-лиге и один — в Кубке России.

— Как обстоят дела с игроками, которым клуб дал добро на поиск нового места работы? — вопрос Балашову.

— Горбатюк поехал в Томск. Высока вероятность, что мы его трудоустроим в «Томь», как только клуб решит вопрос с заявкой.

— Если «Арсенал» не получит предложений по этим футболистам?

— Останутся у нас.

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