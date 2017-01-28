Йоан Молло: Понимаю, что пока не гожусь на роль спасителя

— Йоан, расскажите, как все начиналось!

— Скажу так. Сначала я ненавидел футбол. Я занимался карате, дзюдо, баскетболом и другими видами спорта. Моим первым футбольным тренером стал мой отец. Я тренировался с ним 2−3 раза в день — лишь бы он был доволен. Но тогда мне футбол совсем не нравился. Я жил в Марселе, и как-то раз увидел по телевизору игру местного «Олимпика». И вдруг говорю отцу: «Я хочу играть за этот клуб». Он так удивился! Но уже на следующий день меня записал в клуб. Он постоянно подталкивал, хотел, чтобы я играл в футбол. Например, говорил, что если я буду играть, буду стараться, тогда он купит мне игровую приставку. Ну, как тогда отказываться! Я шел и играл.

— Вы как и большинство мальчишек хотели стать нападающим?

— Нет. Я играл в центре защиты. С восьми лет. У меня все получалось, но как-то пришлось играть против одного парня, и он просто уничтожил меня! И после того матча я сказал отцу, что больше не хочу играть на этой позиции, мне не нравится, не получаю никакого удовольствия. Тогда он спросил, где бы я хотел играть. Я ответил, что мне нравится позиция нападающего. Он так удивился, сказал: «Ты что — сошел с ума!» Я понимал, что мне не хватает таланта для нападающего, но очень уж хотелось попробовать сыграть впереди. А дальше началось, где только не играл: правого защитника, левого, правого полузащитника, левого, «десятку» и даже центрального нападающего. Пора было остановиться на чем-то одном.

— Вы начинали в академии «Марселя», затем перешли в «Монако»…

— Да, я играл за «Марсель», но были предложения от многих французских клубов. А я почему-то мечтал только о «Монако». Почему? Сам не знаю. Я нашел номер телефона, позвонил в «Монако», назвал себя и сказал, что хочу за них играть. Мне сначала не поверили, решили, что это какой-то розыгрыш. Но я объяснил, что все серьезно, это моя мечта. Так я стал частичкой «Монако» и началась моя настоящая история.

— У вас удивительный игровой стиль. Когда вы были ребенком наверняка, с кого-то брали пример?

— Нет. Просто моя цель — всегда быть лучшим. И к тому, что сейчас имею, я пришел сам. Я делал все, чтобы стать лучшим. Нельзя никогда быть удовлетворенным собой. Я хорошо играй правой ногой? Значит, нужно так же играть и левой. Я хорошо играю с мячом? Надо научиться играть без мяча. Мне не хватает мозгов? Значит, надо стать умнее. У меня недостаточно хороший удар? Значит, надо научиться бить лучше. Я всегда хотел стать техничнее. Понимаете, я такой человек… Не знаю, как это сказать по-английски… В общем, если понимаю, что мне что-то нужно, я начинаю действовать и добиваюсь этого. Я часто задаю себе вопросы, я всегда учусь.

— А что скажете о своих финтах? Откуда все это?

— Просто такой я человек, Очень долго я повторял, повторял, повторял и потом все это начало получаться автоматически. Рефлекторно. То же самое происходит, когда вы боитесь какого-то животного — всегда будет соответствующая реакция. Так и меня: когда я выполняю какие-то финты, не думаю о них, просто делаю, все происходит само собой.

— В детстве у вас были какие-то кумиры?

— Вы знаете, мне всегда нравилось брать на себя игру. И нравились игроки с характером. Я восхищаюсь игроками, которые не боится идти в обыгрыш, один в один. Это говорит о характере. И я тоже всегда хочу обыгрывать. Так что очень рад оказаться в «Зените», где так много классных футболистов! Здесь все условия для роста. Я люблю играть в компании сильных, это мотивирует, стараешься быть лучше, чем партнеры. Да, мы одна команда, коллектив, но при этом находится в таком окружении — огромная мотивация для меня. Мое эго будто говорит мне: «Если хочешь играть, ты должен быть лучше вон того парня! Хотя это не простая задача. Ты должен упорно работать, потому что этот парень отлично играет!» Это главная цель жизни — прогрессировать.

— Сами как считаете, какие у вас сильные стороны?

— Я думаю, во мне намешено много всякого. Важно понимать, что есть работа в мячом, а есть и без мяча. Мне нужно научиться менять ритм игры. Потому что иногда ты должен быть быстрым, резким, а иногда нужно просто остановиться и спокойно принять мяч. Если передо мной игрок, которого я хочу обыграть, тут начинается настоящая головная боль. Я могу много раз сыграть против него в одной манере, только ради того, чтобы в решающий момент сыграть иначе и обмануть, обвести. Вот такая в голове стратегия. Для этого и нужен рваный ритм, ты постоянно играешь то так, то так, то так….

— В контрольных матчах за «Зенит» вы как правило играете справа в нападении. Это оптимальная для вас позиция?

— В «Зените» у меня не должно быть любимой позиции. Оптимальная позиция для меня — это само поле. Главное — играть, а не сидеть на скамейке. Меня использовали и слева, и справа, и в центре, так что просто не могу определить, есть ли на поле любимое место. Я здесь для того, чтобы играть. Это самое важное. Если хочу выходить на поле, нужно как-то приспосабливаться, это главное качество настоящего профессионала. Потому что если ты играешь только на правом фланге, значит, не можешь помочь команде слева или в центре. А если ты можешь играть на любой позиции — у тебя будет просто больше игрового времени. В топ-клубах много хороших игроков, и на каждой позиции серьезная конкуренция. Нужно приспосабливаться.

— Раньше был Халк, который своей игрой привлекал зрителей на стадион. Не хочу сказать, что вы должны стать новым Халком, но Йоанн Молло ведь способен стать новым героем для Питера?

— Да не знаю! Я другой человек. Говорить, что я претендую на роль Халка — не правильно. Я хочу быть самим собой. И буду стараться все делать ради интересов команды. Понимаю, что пока не гожусь на роль спасителя, я всего лишь один из новичков. Но я сделаю все, чтобы помочь «Зениту» выиграть чемпионат. Я не претендую на роль звезды, просто надеюсь стать частью команды и осуществить свою мечту.

— Один из ваших одноклубников — Олег Шатов — сказал, что Йоанн Молло — очень талантливый футболист, но что это вы должны адаптироваться к игре «Зенита», а не наоборот. Согласны?

— Да, конечно! Все именно так. Шатов уже вошел в историю «Зенита», выиграл чемпионат, играет за свою сборную, опытный игрок. Я пришел сюда не для того, чтобы говорить: «О! Это парень так себе…». Нет. Здесь собраны очень сильные футболисты, каждый заслуживает место в составе. Когда я смотрю на Шатова, других игроков — я вижу пример для подражания. Стараюсь взять у них все лучшее, постоянно отмечаю какие-то технические моменты, как человек соображает на поле. Например, Жулиано — это настоящий стратег! Я ценю такие качества и стараюсь постоянно учиться чему-то новому.

— Прошлой весной, играя за «Крылья Советов», вы сказали, что недостойны вызова в сборную. Но сейчас вы — в «Зените», будете играть в еврокубках. Верите ли, что получиться вернуться в сборную? Играли ведь за молодежку…

— Я не из тех, кто верит или не верит. Либо я могу этого добиться, либо нет. Я не тот, кто говорит: «О, вот наступит день…» Нет, это не про меня… В реальной жизни ты либо используешь свой шанс, либо занимаешься говорильней. Но разговорами ничего не добьешься. Когда у меня есть шанс чего-то добиться, я хватаюсь за него… Я понимаю, что надо сделать это именно здесь и сейчас. Скажу вам так. До того, как оказаться здесь, я говорил, что моя мечта — играть за какой-то знаменитый клуб, но теперь моя мечта играть именно за этот конкретный знаменитый клуб. Понимаете, это не одно и то же. Когда есть амбиции, хочешь расти, то будешь заставлять себя прибавлять и прибавлять. Сейчас я мечтаю только о том, чтобы закрепиться в «Зените», больше меня ничего не интересует.

— Сменим тему — поговорим о вашей инстаграмм. Вы выкладываете много фото, видео и историй. Это почти дневник…

— Это мое хобби. Когда ты один (а я живу один и посвятил себя полностью футболу), то сложно открыться другим людям. Поэтому вот таким способом и начал рассказывать о своих чувствах, взглядах. Знаете, большинство меня совсем не знает, но судят. Говорят, что парень такой надменный, никого не уважает, плохо ведет себя на поле. Поэтому я и рассказываю о себе, о плохих, хороших моментах. Просто о своей жизни. О том, что думаю, во что верю, чего хочу. А народ может подумать: вот он — в знаменитом клубе, весь такой из себя… Но друзья, это то, ради чего я горбатился всю жизнь, это долгая история. Нужно жить футболом, верить в него, думать о нем. Только так. Никак иначе.

— Пьер-Эммерик Обамеянг из «Боруссии» поздравил вас с переходом в «Зенит». Расскажите нам о вашей дружбе.

— Знаете, в молодости, в начале карьеры, пересекаешься со многими люди. И с кем-то начинаешь общаться, потому что совпадают взгляды, цели. Вот так произошло и у нас с Пьером. При этом я никому не завидую, мол, вот, это парень играет в такой знаменитой команде! Нет, я очень счастлив за него. И могу только сказать: «Да я играл с этим парнем!» Я безумно рад за него и хочу добиться того же! Я не буду говорить: «Ой, нет… Да вы что! Куда мне…» Нет, говорю, что однажды настанет и мой день. Так что мы следим друг за другом, общаемся, он звонит мне, я — ему, у нас хорошие отношения. Он рассказывает мне не только о футболе. Он — мой друг.