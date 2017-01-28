Источник: «Томь» просматривает Чеминаву и черногорца Миюшковича

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Оба игрока приехали на сбор томичей в Турции за свой счет.

25-летний Чеминава является воспитанником санкт- петербургского «Зенита», однако за основной состав сине- бело-голубых провел всего четыре матча. Защитник также выступал за «Сибирь», эстонский «Калев» (51 матч, 5 голов). В феврале прошлого года игрок подписал контракт с подольским «Витязем». Чеминава не раз призывался в молодежные сборные страны разных возрастов.

Права на 24-летнего Миюшковича принадлежат македонскому «Вардару», за который за последние полтора сезона центральный защитник провел 29 встреч (2 мяча), в том числе три в квалификации Лиги чемпионов. Ранее игрок выступал за ОФК из Белграда, московское «Динамо» и пермский «Амкар», в которых черногорец играл с 2010 по 2012 год в молодежном составе, «Сараево» и черногорский «Рудар».