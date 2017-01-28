Источник: «Томь» просматривает Чеминаву и черногорца Миюшковича
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Защитники Игорь Чеминава и серб Неманья Миюшкович находятся на просмотре в футбольном клубе «Томь». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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Видимо, что-то случилось...
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Оба игрока приехали на сбор томичей в Турции за свой счет.
25-летний Чеминава является воспитанником санкт- петербургского «Зенита», однако за основной состав сине-
Права на 24-летнего Миюшковича принадлежат македонскому «Вардару», за который за последние полтора сезона центральный защитник провел 29 встреч (2 мяча), в том числе три в квалификации Лиги чемпионов. Ранее игрок выступал за ОФК из Белграда, московское «Динамо» и пермский «Амкар», в которых черногорец играл с 2010 по 2012 год в молодежном составе, «Сараево» и черногорский «Рудар».
«Томь», которая пробилась в
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