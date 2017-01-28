Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28583996/
28 января 2017, 14:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: «Томь» просматривает Чеминаву и черногорца Миюшковича

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Защитники Игорь Чеминава и серб Неманья Миюшкович находятся на просмотре в футбольном клубе «Томь». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Оба футболиста приехали на сбор томичей в Турции за свой счет. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Оба игрока приехали на сбор томичей в Турции за свой счет.

25-летний Чеминава является воспитанником санкт- петербургского «Зенита», однако за основной состав сине- бело-голубых провел всего четыре матча. Защитник также выступал за «Сибирь», эстонский «Калев» (51 матч, 5 голов). В феврале прошлого года игрок подписал контракт с подольским «Витязем». Чеминава не раз призывался в молодежные сборные страны разных возрастов.

Права на 24-летнего Миюшковича принадлежат македонскому «Вардару», за который за последние полтора сезона центральный защитник провел 29 встреч (2 мяча), в том числе три в квалификации Лиги чемпионов. Ранее игрок выступал за ОФК из Белграда, московское «Динамо» и пермский «Амкар», в которых черногорец играл с 2010 по 2012 год в молодежном составе, «Сараево» и черногорский «Рудар».

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потеряла во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов.

Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
28 января

Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open

Дворкович: РЖД отказались от увеличения бюджета ФК "Локомотив"

Россиянин Логинов стал победителем гонки преследования на ЧЕ по биатлону