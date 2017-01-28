Агент: Переговоры Будковского с «Анжи» должны завершиться через пару дней
МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Переговоры украинского нападающего «Шахтера» Филиппа Будковского с футбольным клубом «Анжи» должны завершиться через пару дней. Об этом ТАСС сообщил агент 24-летнего форварда Вадим Шаблий.
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Ранее стало известно, что Будковский продлил контракт с донецким «Шахтером» на 3,5 года.
«Он продлил контракт с “Шахтером” на 3,5 года и в ближайшее время поедет в расположение одного из клубов. С “Анжи” переговоры об аренде продолжаются, через пару дней все должно определиться», — сказал Шаблий.
В текущем сезоне Будковский сыграл за «Анжи», в котором находился в аренде, 17 матчей чемпионата России и две игры Кубка страны, в которых забил пять голов.
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