Агент: Переговоры Будковского с «Анжи» должны завершиться через пару дней

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Ранее стало известно, что Будковский продлил контракт с донецким «Шахтером» на 3,5 года.

«Он продлил контракт с “Шахтером” на 3,5 года и в ближайшее время поедет в расположение одного из клубов. С “Анжи” переговоры об аренде продолжаются, через пару дней все должно определиться», — сказал Шаблий.

В текущем сезоне Будковский сыграл за «Анжи», в котором находился в аренде, 17 матчей чемпионата России и две игры Кубка страны, в которых забил пять голов.