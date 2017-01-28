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28 января 2017, 13:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: Переговоры Будковского с «Анжи» должны завершиться через пару дней

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Переговоры украинского нападающего «Шахтера» Филиппа Будковского с футбольным клубом «Анжи» должны завершиться через пару дней. Об этом ТАСС сообщил агент 24-летнего форварда Вадим Шаблий.

Ранее стало известно что нападающий продлил контракт с донецким Шахтером на 35 года. Увеличить
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Ранее стало известно, что Будковский продлил контракт с донецким «Шахтером» на 3,5 года.

«Он продлил контракт с “Шахтером” на 3,5 года и в ближайшее время поедет в расположение одного из клубов. С “Анжи” переговоры об аренде продолжаются, через пару дней все должно определиться», — сказал Шаблий.

В текущем сезоне Будковский сыграл за «Анжи», в котором находился в аренде, 17 матчей чемпионата России и две игры Кубка страны, в которых забил пять голов.

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