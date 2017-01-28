Гендиректор «Уфы»: Возможные махинации в товарищеских матчах должны разбирать УЕФА и ФИФА

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Ранее румынская Gazeta Sporturilor сообщила, что один действующий и трое бывших футбольных арбитра из Румынии обслуживали пять товарищеских встреч на сборах в Турции и на Кипре, в том числе с участием российских клубов «Амкар» (с «Ботошани», 0:3) и «Уфа» (с «Клужем», 0:2), представляясь выходцами из других стран. Встречи отмечены рядом странных судейских решений и резким движением букмекерских коэффициентов. Издание отмечает, что судьи и организаторы матчей входят в преступную группировку, которая занимается организацией договорных встреч с целью обогащения на ставках (в том числе — незаконных).

«Если такая ситуация произошла, я верю. Все может быть. Потому что судейство было не очень хорошим», — заявил Газизов.

«Это не мое дело разбираться с таким, это грязное дело. Но наш клуб теперь будет более детально относиться к назначению судей. Это все, что мы можем сделать. А так в этом должны разобраться определенные органы УЕФА и ФИФА», — отметил собеседник ТАСС.

На вопрос, не опасается ли он, что ситуация может плохо сказаться на имидже клуба, гендиректор уфимцев ответил: «А что нас может коснуться? Мы играли в свою игру; даже Сергей Богданович (Семак, главный тренер уфимцев. — Прим. ТАСС) в перерыве сказал: играем, не смотрим на судей, у нас есть своя работа, и я благодарен ребятам за то, что они выполняли то, что им говорит тренер. У нас есть полное видео матча, и разбор мы определенный делали, но на судей внимания не обращали: все-таки это товарищеский матч, тут важна работа игроков».

Такие ситуации были в прошлом году

Газизов также рассказал, что клуб уже попадал в подобные ситуации на сборах в прошлом году.

«Могу сказать одно: когда мы ехали на матч, спросили у организаторов, кто будет судить игру, чтобы не произошло того, что было в прошлом году. А такие ситуации были и в прошлом году. Был вопрос с “Уралом”, когда Спартак Гогниев специально пробил мимо, я это помню. Был такой момент, можете покопаться, происходил такой небольшой беспредел; но там вопрос, скорее, касался самого уровня судейства: арбитраж был не самого высокого качества, и на это мы хотя бы как-то делали скидку», — сказал он.

«Когда мы ехали, знали, что будут кипрские судьи, после матча нам подтвердили, что это киприоты. С нами судьи, само собой, разговаривали на английском. Мы сказали, что больше с ними дела иметь не будем. Следующую игру судили наши ребята и отработали хорошо», — также отметил гендиректор «Уфы».

Федерация футбола Румынии уже проводит собственное расследование обстоятельств происшествия. Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов ранее заявил ТАСС, что клуб не видит смысла разбираться в этой ситуации.