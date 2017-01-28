«Правило Прудникова». Как форвард идет в «Локомотив» и на рекорд

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В Голливуде есть «правило Кевина Бэйкона». Это актер, продюсер, режиссер. Согласно этому правилу, все представители киноиндустрии США так или иначе знакомы с Кевином или кем-то, кто лично его знает. Правило основано на умопомрачительном количестве актерских, режиссерских и продюсерских работ Бэйкона, который практически каждый раз работал над фильмом в окружении новых людей.

С Александром Прудниковым та же история. Он, конечно, не Бейкон — в кино в течение 38 лет не снимался, а играл в футбол. Но над «правилом Александра Прудникова» стоит поразмышлять: а остались ли еще люди в российском футболе, кто не знает Александра или людей, кто с ним знаком?

За 10-летнюю карьеру во взрослом футболе Александр был замечен в 11 клубах: «Спартак», «Терек», «Спарта» (Чехия), «Томь», «Анжи», «Кубань», «Алания», «Рубин», «Динамо», «Амкар», «Оренбург». И, видимо, будет двенадцатый.

«Локомотив» пригласил Прудникова, расторгнувшего контракт с «Оренбургом», на второй сбор. И судя по словам Юрия Семина, Прудников «раньше очень неплохо себя проявлял». Может, что-то пропустил, но где было «очень неплохо»?

С уважением отношусь к футболисту, победившему на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет (дело было в 2006-м), но об успехах Прудникова во взрослом футболе вспоминать не приходится. Кроме вице-чемпионства со «Спартаком» в 2007-м разве что.

Прудников дебютировал в основном составе «Спартака» в апреле 2007-го в матче против «Луча-Энергии». Тогда Александр, ставший одним из пионеров отряда Владимира Федотова, забил победный гол, но в силу возраста сразу игроком основы не стал. В первом сезоне за «Спартак» в 17 встречах во всех турнирах нападающий отличился трижды.

Сезон-2008 Прудников начал, выходя на замену, а в концовке стал футболистом стартового состава. Правда, всего два гола — «Лучу» и «Спартаку» из Нальчика — и пять передач не помогли остаться Прудникову в команде на следующий год.

Все еще перспективного парня красно-белые отдали в аренду «Тереку», но там за полсезона рослый форвард не забил ни разу. За ненадобностью в Чечне, боссы из Москвы перекинули Александра в Чехию, где в «Спарте» нападающий опять не забил.

Чехи вернули Прудникова досрочно и «Спартак» снова отправил его в Сибирь. В смысле, в «Томь». Там все повторилось, пришлось опять возвращаться в «Спартак».

В августе 2010-го Валерий Карпин включил форварда в заявку «Спартака» на Лигу чемпионов, но тот до конца сезона выходил на поле только в РФПЛ и снова не забил и не отдал.

Обновленный чемпионат России Прудников начал в звездном «Анжи» и на удивление не потерялся: три гола и одну передачу в 19 матчах смело можно считать джекпотом после трех лет засухи. Но Александр в Махачкале не остался и поехал дальше — в «Кубань».

Очередная полугодовая аренда на юге страны для Александра ничем (2 матча — 0 голов в лиге, 1 в кубке) кроме подробностей перехода из «Спартака» не увенчалась. Изначально Прудников вроде бы заключил полноценный контракт с «Кубанью» на 3,5 года, но перед Новым годом выяснилось, что игрок выступал за краснодарцев в аренде. В «Алании» тоже не получилось.

А в июле 2013-го Прудников чудесным образом подписал соглашение с «Рубином» Курбана Бердыева, который из в прямом смысле нулевого форварда выжимает максимум: гол в дебютном лигаевропейском матче против «Ягодины», мячи в ворота «Мельде», «Уигана» и «Волги», а также голы ЦСКА и «Спартаку» в 26-м и 27-м турах соответственно.

Казалось, Прудников раскрылся у мудрого тренера, забивает важные мячи. Но… Опять смена клуба. «Динамо» купило нападающего, который опять перестал забивать.

В «Амкаре», где Прудников оказался после «Динамо», он задержался на полтора сезона, в общей сложности провел 41 встречу в премьер-лиге и забил 6 голов. Неплохо, но на этом тоже все закончилось.

Последним клубом Александра, 10 лет играющего в РФПЛ, стал «Оренбург», но 27-летний форвард и клуб расторгли договор. Возможно, всему виной четыре матча и ни одного результативного действия. Правда и ни одного полноценного матча из этих четырех игрок так и не провел.

Александр Прудников — яркий пример призрачного форварда (не путать с теневым!) — о нем все знают, он постоянно на виду, ему выдаются авансы, но он ничем нигде не запоминается. И ладно бы забивал, но голы воспитаннику «Спартака» даются с большим трудом.