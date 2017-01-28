«Урал»: Постараемся не расстраивать Federbet и сыграть лучше, чем неделю назад
Пресс-служба «Урала» в преддверии контрольного матча с румынской «Астрой» пошутила, что постарается не расстроить компанию Federbet и сыграть лучше, чем в прошлой игре.
По данным Federbet, в предыдущей контрольной игре между «Астрой» и «Уралом» (4:2) наблюдалось сильное движение коэффициентов в сторону победы команды из Румынии.
Тогда
«Постараемся не расстраивать Federbet и сыграть лучше, чем неделю назад», — такое сообщение было опубликовано в официальном «твиттере» «Урала» сегодня.
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