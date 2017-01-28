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28 января 2017, 13:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал»: Постараемся не расстраивать Federbet и сыграть лучше, чем неделю назад

Пресс-служба «Урала» в преддверии контрольного матча с румынской «Астрой» пошутила, что постарается не расстроить компанию Federbet и сыграть лучше, чем в прошлой игре.

По данным Federbet, в предыдущей контрольной игре между «Астрой» и «Уралом» (4:2) наблюдалось сильное движение коэффициентов в сторону победы команды из Румынии.

Тогда пресс-служба клуба из Екатеринбурга также отреагировала на информацию компании в шутливой форме.
«Постараемся не расстраивать Federbet и сыграть лучше, чем неделю назад», — такое сообщение было опубликовано в официальном «твиттере» «Урала» сегодня.

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