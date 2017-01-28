«Урал»: Постараемся не расстраивать Federbet и сыграть лучше, чем неделю назад

По данным Federbet, в предыдущей контрольной игре между «Астрой» и «Уралом» (4:2) наблюдалось сильное движение коэффициентов в сторону победы команды из Румынии.



Тогда пресс-служба клуба из Екатеринбурга также отреагировала на информацию компании в шутливой форме.

«Постараемся не расстраивать Federbet и сыграть лучше, чем неделю назад», — такое сообщение было опубликовано в официальном «твиттере» «Урала» сегодня.