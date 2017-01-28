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28 января 2017, 13:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Уфа» намерена подписать полноценный контракт с Беленовым в ближайшие дни

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» намерен в ближайшие дни подписать полноценный контракт с вратарем «Анжи» Александром Беленовым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

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Беленов отправился с «Уфой» на второй сбор на Кипр, который начался в четверг.

На вопрос, почему контракт с 30-летним голкипером до сих пор не подписан, Газизов ответил: «Я прилечу 29-го на Кипр, все будет нормально. Есть кое-какие шероховатости, которые надо убрать, это не связано с игроком. У него осталось несколько месяцев контракта с “Анжи”, и мы хотим подписать с ним полноценный контракт».

Беленов подписал контракт с «Анжи» перед началом текущего сезона, однако в декабре после смены главного акционера махачкалинский клуб объявил о том, что готов расстаться с лидерами команды. Голкипер без замен отыграл все 17 матчей команды в первой части чемпионата страны и пропустил 18 мячей (7 игр «на ноль»).

По итогам сезонов-2012/13 и 2013/14 голкипер был включен в список 33 лучших игроков чемпионата страны. Он неоднократно вызывался в сборную России, но на поле в ее составе не выходил.

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