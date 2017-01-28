Торбинский не в курсе о возможном переходе в «Арсенал»

Он отметил, что впервые об этом слышит. В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел во всех турнирах 18 матчей, сделал одну голевую передачу и заработал четыре желтых карточки. Ранее СМИ сообщали о возможном переходе в тульский клуб.

— В первый раз слышу такую информацию, — сказал Торбинский.