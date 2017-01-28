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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28583469/
28 января 2017, 13:01 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Торбинский не в курсе о возможном переходе в «Арсенал»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский прокомментировал появившуюся информацию о возможном переходе в тульский «Арсенал» на правах аренды.

Он отметил, что впервые об этом слышит. В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел во всех турнирах 18 матчей, сделал одну голевую передачу и заработал четыре желтых карточки. Ранее СМИ сообщали о возможном переходе в тульский клуб.

— В первый раз слышу такую информацию, — сказал Торбинский.

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