Торбинский не в курсе о возможном переходе в «Арсенал»
Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский прокомментировал появившуюся информацию о возможном переходе в тульский «Арсенал» на правах аренды.
Он отметил, что впервые об этом слышит. В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел во всех турнирах 18 матчей, сделал одну голевую передачу и заработал четыре желтых карточки. Ранее СМИ сообщали о возможном переходе в тульский клуб.
— В первый раз слышу такую информацию, — сказал Торбинский.
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