Мещеряков: Фарфан - один из вариантов усиления "Локомотива"

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В пятницу портал Larepublica.pe сообщил, что в ближайшее время 32-летний Фарфан, способный сыграть как в полузащите, так и в нападении, пройдет медосмотр в московском клубе. В январе «Локомотив» объявил, что новым спортивным директором клуба будет немец Эрик Штоффельсхаус, ранее работавший в немецком «Шальке», за который выступал Фарфан.

«Фарфан является одним из кандидатов на переход в “Локомотив” и находится на просмотре, — прокомментировал ситуацию Мещеряков. — Но мы просматриваем многих, и, несмотря на то, что нам нужен нападающий, обращаем внимание на игроков и других позиций».

Фарфан выступал за перуанский клуб «Альянса Лима» (77 матчей, 28 мячей), голландский ПСВ (118, 57), с которым четыре раза выиграл чемпионат страны, «Шальке» (170, 39), с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. Последним клубом игрока была «Аль-Джазира» из ОАЭ (12, 4), контракт с которой истек в октябре.

Ранее в зимнее трансферное окно «Локомотив» отдал в аренду нападающего Эсекьеля Хенти, а также объявил, что готов расстаться с форвардом Петаром Шкулетичем.