Торбинский может уйти в аренду из «Краснодара» в тульский «Арсенал»

В «Краснодар» Торбинский перешёл в июне 2015 года, подписав контракт сроком на три года. Ранее хавбек выступал за «Ростов», «Рубин», «Локомотив» и «Спартак».



В нынешнем сезоне Торбинский сыграл в 10 матчах (4 в стартовом составе) российской Премьер-Лиги и получил три жёлтых карточки.