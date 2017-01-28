Торбинский может уйти в аренду из «Краснодара» в тульский «Арсенал»
Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» и тульский «Арсенал» ведут переговоры об аренде полузащитника Дмитрия Торбинского. Переход на данный момент зависит от решения самого 32-летнего футболиста.
В «Краснодар» Торбинский перешёл в июне 2015 года, подписав контракт сроком на три года. Ранее хавбек выступал за «Ростов», «Рубин», «Локомотив» и «Спартак».
В нынешнем сезоне Торбинский сыграл в 10 матчах (4 в стартовом составе) российской
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