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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28583171/
28 января 2017, 12:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Созин: Выводы о возможных махинациях в товарищеских играх похожи на правду

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Выводы расследования румынских СМИ о возможных судейских махинациях на футбольных товарищеских матчах команд на сборах, скорее всего, правдивы. Такое мнение ТАСС высказал член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин.

Но доказать на сто процентов очень сложно считает член комитета по этике РФС. Увеличить
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Ранее румынская Gazeta Sporturilor сообщила, что один действующий и трое бывших футбольных арбитра из Румынии обслуживали пять товарищеских встреч на сборах в Турции и на Кипре, в том числе с участием российских клубов «Амкар» (с «Ботошани», 0:3) и «Уфа» (с «Клужем», 0:2), представляясь выходцами из других стран. Встречи отмечены рядом странных судейских решений и резким движением букмекерских коэффициентов. Издание отмечает, что судьи и организаторы матчей входят в преступную группировку, которая занимается организацией договорных встреч с целью обогащения на ставках (в том числе — незаконных).

«Да, я слышал от людей, которые работают в букмекерских конторах, что и на товарищеские матчи ставят, — отреагировал на информацию Созин. — Но ставка должна быть немного необычная, например, команда пропустит четыре мяча. В любом случае, голь на выдумку сильна».

«Знаете, я не удивлен. Вы меня спросите, может ли быть такое? Такое может быть. И, скорее всего, так и было», — добавил собеседник ТАСС.

На вопрос, как в такой ситуации стоит вести себя «Уфе» и «Амкару», Созин ответил: «Здесь есть тонкая грань: я могу сказать, что они могут быть причастны, и они мне могут предъявить — докажите. На мой взгляд, ничего удивительного нет. Теоретически могут быть причастны? Теоретически, да».

«Но, конечно, они будут отрицать. Здесь нужны железобетонные доказательства, и я не понимаю, бывают ли такие на сто процентов. Но я не удивлен совсем, говорят об этом все. Сейчас мы услышим оправдания о том, что это заговор, что это политика, что клубы душат, но, мне кажется, если это захотят раскрутить, это раскрутят», — заключил он.

Реакция

Федерация футбола Румынии уже проводит собственное расследование обстоятельств происшествия. Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов ранее заявил ТАСС, что клуб не видит смысла разбираться в этой ситуации.

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Новости Премьер-лиги

«Амкар» не видит смысла разбираться в возможных судейских махинациях в матче команды

«Амкар» не видит смысла разбираться в возможных судейских махинациях в матче команды

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Возможные махинации арбитров в товарищеском матче футбольного клуба «Амкар» во время сборов не станут предметом разбирательств, но оставляют неприятный след. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов.
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