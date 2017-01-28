Созин: Выводы о возможных махинациях в товарищеских играх похожи на правду

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Ранее румынская Gazeta Sporturilor сообщила, что один действующий и трое бывших футбольных арбитра из Румынии обслуживали пять товарищеских встреч на сборах в Турции и на Кипре, в том числе с участием российских клубов «Амкар» (с «Ботошани», 0:3) и «Уфа» (с «Клужем», 0:2), представляясь выходцами из других стран. Встречи отмечены рядом странных судейских решений и резким движением букмекерских коэффициентов. Издание отмечает, что судьи и организаторы матчей входят в преступную группировку, которая занимается организацией договорных встреч с целью обогащения на ставках (в том числе — незаконных).

«Да, я слышал от людей, которые работают в букмекерских конторах, что и на товарищеские матчи ставят, — отреагировал на информацию Созин. — Но ставка должна быть немного необычная, например, команда пропустит четыре мяча. В любом случае, голь на выдумку сильна».

«Знаете, я не удивлен. Вы меня спросите, может ли быть такое? Такое может быть. И, скорее всего, так и было», — добавил собеседник ТАСС.

На вопрос, как в такой ситуации стоит вести себя «Уфе» и «Амкару», Созин ответил: «Здесь есть тонкая грань: я могу сказать, что они могут быть причастны, и они мне могут предъявить — докажите. На мой взгляд, ничего удивительного нет. Теоретически могут быть причастны? Теоретически, да».

«Но, конечно, они будут отрицать. Здесь нужны железобетонные доказательства, и я не понимаю, бывают ли такие на сто процентов. Но я не удивлен совсем, говорят об этом все. Сейчас мы услышим оправдания о том, что это заговор, что это политика, что клубы душат, но, мне кажется, если это захотят раскрутить, это раскрутят», — заключил он.

Реакция

Федерация футбола Румынии уже проводит собственное расследование обстоятельств происшествия. Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов ранее заявил ТАСС, что клуб не видит смысла разбираться в этой ситуации.