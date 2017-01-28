«Амкар» не видит смысла разбираться в возможных судейских махинациях в матче команды

Ранее румынская «Газета спортурилор» сообщила, что один действующий и трое бывших футбольных арбитра из Румынии обслуживали пять товарищеских встреч на сборах в Турции и на Кипре, в том числе с участием российских клубов «Амкар» (с «Ботошани», 0:3) и «Уфа» (с «Клужем», 0:2), представляясь выходцами из других стран. Встречи отмечены рядом странных судейских решений, а также резким движением букмекерских коэффициентов. Издание отмечает, что судьи и организаторы матчей входят в преступную группировку, которая занимается проведением договорных встреч с целью обогащения на ставках (в том числе — незаконных).

«Каким образом клуб может разобраться в этом? Мы можем обратиться к организаторам сборов, но и они что могут сделать? Это неофициальная игра, которой нет в календаре ФИФА и УЕФА», — прокомментировал ситуацию Маслов.

«Конечно, это неприятно, потому что это нервирует ребят: мы рассматривали эту игру как подготовительную, тренеру нужно было посмотреть на них. С нами такая ситуация случилась впервые за много лет. Мы говорили с организаторами, чтобы они внимательнее подходили к подбору судей, в матче “Уфы” тоже цирк был. Что происходит и кто за это будет отвечать, мы не знаем», — резюмировал собеседник ТАСС.

Федерация футбола Румынии уже проводит собственное расследование обстоятельств происшествия.