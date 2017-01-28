На контрольных матчах «Уфы» и «Амкара» работали подставные судьи

Как сообщает румынский портал Gazeta Sporturilor, все встречи проходили с участием румынских клубов. В двух из них играли российские команды: «Клуж» обыграл «Уфу» — 2:0, а «Ботошани» разгромил «Амкар» — 3:0. В обоих матчах была зафиксирована любопытная деталь. К первому тайму добавлялись пять минут, в течение которых в ворота российских команд назначался пенальти. И в обоих случаях судья просил его перебить — после того, как 11-метровый не был реализован с первой попытки.

По информации СМИ, главным рефери на матчах наших клубов был румын Дан Петре, причем «Уфу» он обслуживал, будучи «словенцем», а «Амкар» — назвавшись турком.

Добавим, что во время этих матчей организация по борьбе с договорными играми Federbet отметила аномальные движения букмекерских коэффициентов.