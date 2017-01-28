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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28582787/
28 января 2017, 18:20 | Футбол: Премьер-лига | "Российская газета"

На контрольных матчах «Уфы» и «Амкара» работали подставные судьи

Один действующий и три бывших румынских судьи работали на пяти контрольных матчах в Турции и на Кипре. При этом они представлялись словенцами, турками и болгарами.

Как сообщает румынский портал Gazeta Sporturilor, все встречи проходили с участием румынских клубов. В двух из них играли российские команды: «Клуж» обыграл «Уфу» — 2:0, а «Ботошани» разгромил «Амкар» — 3:0. В обоих матчах была зафиксирована любопытная деталь. К первому тайму добавлялись пять минут, в течение которых в ворота российских команд назначался пенальти. И в обоих случаях судья просил его перебить — после того, как 11-метровый не был реализован с первой попытки.

По информации СМИ, главным рефери на матчах наших клубов был румын Дан Петре, причем «Уфу» он обслуживал, будучи «словенцем», а «Амкар» — назвавшись турком.

Добавим, что во время этих матчей организация по борьбе с договорными играми Federbet отметила аномальные движения букмекерских коэффициентов.
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