Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28582458/
28 января 2017, 10:14 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Хавбек «Локомотива» Антон Миранчук начал индивидуальную работу в зале после операции

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук, ранее перенесший операцию на стопе, приступил к индивидуальной работе в тренажерном зале, сообщается на официальном сайте московской команды.

Игрок получил травму стопы 11 января на тренировке в рамках первого сбора железнодорожников в Эстепоне (Испания). Спустя неделю 21-летний Миранчук перенес операцию в Риме, сообщалось, что он пропустит до полутора месяцев. Футболист вернулся в расположение команды, которая отправилась на второй зимний сбор в испанскую Марбелью, где пробудет до 7 февраля, и начал реабилитацию.

«По работе соскучился. Понимаю, что не надо форсировать восстановление, но уже не терпится присоединиться к ребятам на поле. Начало подготовки для меня получилось несколько скомканным, но ничего — прорвемся! Рад, что врачи разрешили уже сейчас работать в тренажерном зале. Восстановление идет в штатном режиме, надеюсь, что и дальше все пойдет по плану», — сказал Миранчук.

Почти весь 2016 год Антон Миранчук провел, а аренде в таллинской «Левадии», став вице-чемпионом Эстонии. В ноябре он вернулся в расположение «Локомотива» и вместе с командой начал подготовку ко второй части текущего сезона.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Рубин» официально предложил «Локомотиву» пять миллионов евро за Миранчука

«Рубин» официально предложил «Локомотиву» пять миллионов евро за Миранчука

Как стало известно «СЭ», в четверг в Марбелье состоялась встреча между генеральным директором «Рубина» Ильгизом Фахриевым и президентом «Локомотива» Ильей Геркусом на тему трансферов полузащитника Алексея Миранчука в «Рубин» и Соломона Кверквелия в «Локо».
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя