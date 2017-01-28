Хавбек «Локомотива» Антон Миранчук начал индивидуальную работу в зале после операции

Игрок получил травму стопы 11 января на тренировке в рамках первого сбора железнодорожников в Эстепоне (Испания). Спустя неделю 21-летний Миранчук перенес операцию в Риме, сообщалось, что он пропустит до полутора месяцев. Футболист вернулся в расположение команды, которая отправилась на второй зимний сбор в испанскую Марбелью, где пробудет до 7 февраля, и начал реабилитацию.

«По работе соскучился. Понимаю, что не надо форсировать восстановление, но уже не терпится присоединиться к ребятам на поле. Начало подготовки для меня получилось несколько скомканным, но ничего — прорвемся! Рад, что врачи разрешили уже сейчас работать в тренажерном зале. Восстановление идет в штатном режиме, надеюсь, что и дальше все пойдет по плану», — сказал Миранчук.