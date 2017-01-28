Антонов: Моя цель — закрепиться в «Анжи»
Украинский нападающий Алексей Антонов, который проходит просмотр в «Анжи», сообщил, что хочет закрепиться в составе «орлов».
«Пока я тут на просмотре, поэтому говорить
Цели? Я в Турции вместе с “Анжи”, в котором постараюсь закрепиться. Хочется играть, поэтому приложу максимум усилий, чтобы таких простоев, как во второй половине 2016 года, в моей карьере больше не было. А то я в последнее время находился в поиске команды. Некоторое время тренировался с дублем “Днепра”, поддерживал форму», — цитирует Антонова Мatchday.
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