«Пока я тут на просмотре, поэтому говорить что-то конкретное не вижу смысла. Интерес из Украины был, но дальше разговоров дело так и не пошло.



Цели? Я в Турции вместе с “Анжи”, в котором постараюсь закрепиться. Хочется играть, поэтому приложу максимум усилий, чтобы таких простоев, как во второй половине 2016 года, в моей карьере больше не было. А то я в последнее время находился в поиске команды. Некоторое время тренировался с дублем “Днепра”, поддерживал форму», — цитирует Антонова Мatchday.