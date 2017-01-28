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28 января 2017, 10:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Антонов: Моя цель — закрепиться в «Анжи»

Украинский нападающий Алексей Антонов, который проходит просмотр в «Анжи», сообщил, что хочет закрепиться в составе «орлов».

«Пока я тут на просмотре, поэтому говорить что-то конкретное не вижу смысла. Интерес из Украины был, но дальше разговоров дело так и не пошло.

Цели? Я в Турции вместе с “Анжи”, в котором постараюсь закрепиться. Хочется играть, поэтому приложу максимум усилий, чтобы таких простоев, как во второй половине 2016 года, в моей карьере больше не было. А то я в последнее время находился в поиске команды. Некоторое время тренировался с дублем “Днепра”, поддерживал форму», — цитирует Антонова Мatchday.

Анжи
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