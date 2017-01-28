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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28582375/
28 января 2017, 9:57 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

СМИ: Матчи «Уфы» и «Амкара» на сборах судили подставные арбитры

Один действующий и три бывших румынских футбольных арбитра отработали на пяти контрольных матчах на сборах в Турции и Кипре, представляясь словенцами, турками и болгарами, утверждает румынский портал Gazeta Sporturilor.

Все встречи проходили с участием румынских команд, и в двух из них играли российские клубы: «Клуж» — «Уфа» (2:0) и «Ботошани» — «Амкар» (3:0).

В обоих случаях к первому тайму добавлялось более пяти минут, в которые в ворота российской команды назначался пенальти, который заставляли перебить после того, как он не был реализован с первой попытки.

Организация Federbet, занимающаяся борьбой с договорными матчами, отметила, что во время этих матчей было замечено странное движение букмекерских коэффициентов.

По сообщениям СМИ, обе встречи с участием российских клубов отсудил один и тот же человек — румынский рефери Дан Петре. В случае с «Уфой» он представился словенцем, а с «Амкаром» — турком.

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