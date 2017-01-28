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28 января 2017, 9:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» изменил соперника по контрольному матчу из-за отказа «Ариса»

«Урал» изменил соперника по контрольному матчу на зимнем сборе из-за отказа греческого «Ариса». Вместо этого «шмели» встретятся с румынским клубом «Астра».

«Буквально только что стало известно о том, что соперник “Урала” по первому матчу “Арис” отказался от спарринга. Пришлось искать замену. Вместо игры с “Арисом” ФК “Урал” вновь сыграет с “Астрой”, против которой играли неделю назад. Начало в 15:00», — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице «шмелей» в социальной сети «Твиттер».

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