«Урал» изменил соперника по контрольному матчу из-за отказа «Ариса»

«Буквально только что стало известно о том, что соперник “Урала” по первому матчу “Арис” отказался от спарринга. Пришлось искать замену. Вместо игры с “Арисом” ФК “Урал” вновь сыграет с “Астрой”, против которой играли неделю назад. Начало в 15:00», — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице «шмелей» в социальной сети «Твиттер».