Странные матчи «Уфы» и «Амкара» на сборах судили подставные румынские судьи

Все эти встречи были с участием команды из Румынии и все были отмечены странными решениями арбитров. А организация Federbet, занимающаяся борьбой с договорными матчами, отметила, что во всех случаях были отмечены аномальные движения букмекерских коэффициентов.



В числе пяти матчей оказались две встречи с участием российских команд: «Клуж» — «Уфа» (2:0) и «Ботошани» — «Амкар» (3:0). В обоих играх к первым таймам добавлялось более пяти минут, в которые в ворота российского клуба назначался пенальти, который заставляли перебить после того, как он не был реализован с первой попытки.



Румынское издание Gazeta Sporturilor в своём материале приводит доказательства того, обе встречи с участием российских клубов отсудил один и тот же человек — румынский рефери Дан Петре (на фото в левом верхнем углу). Но в матче «Уфы», проходившем на Кипре, он представился словенцем, а игравшему в Турции «Амкару» заявил, что он турок. Gazeta Sporturilor утверждает, что подобные махинации были невозможны без участия организаторов матча. Те, в свою очередь, отрицают все обвинения и утверждают, что судьи не были румынами.



Сообщается, что судьи уже задержаны в Румынии, а федерация футбола страны проводит расследование. Скорее всего, арбитры и организаторы входят в преступный синдикат, который занимается организацией договорных матчей с целью выигрышей в букмекерских конторах, в том числе — нелегальных.