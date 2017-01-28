«Спартаку» нужен Караваев, «Зенит» хочет купить Преппера, Самедова заменит Фарфан

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ГОЛЛАНДЕЦ ВМЕСТО МАУРИСИУ

В последний рабочий день недели главным ньюсмейкером стал «Зенит», который может серьезно перестроить среднюю линию. Недавно агенты полузащитника Маурисиу опровергали слухи о приглашении из «Бордо» и оценивали в 50 процентов возможный переход в интересовавшуюся бразильцем «Фиорентину». Теперь же, согласно информации ТАСС, дело дошло до официального предложения от «Халл Сити». Ясность в этом вопросе должна наступить до 31 января — дня закрытия трансферного окна в Европе. Если переход состоится, «Зенит» вернется к кандидатуре Кристиана Нобоа, в обмен на которого «Ростову» могут предложить прекрасно знакомого Курбану Бердыеву Павла Могилевца.

Хотя, как удалось выяснить «СЭ» благодаря голландским коллегам, у питерцев есть другой кандидат на усиление средней линии. Речь, как и минувшим летом, идет о хавбеке ПСВ Дэйви Преппере. Трансфер 25-летнего футболиста, имеющего на своем счету 4 игры за сборную Голландии, оценивается в 9 миллионов евро: вдвое дороже, чем полтора года назад эйндховенцы заплатили «Витессу». В Голландии на это отреагировали практически сразу.

— Вчера мы действительно получили предложение от «Зенита» о приобретении нашего игрока, — заявил позвонивший в «СЭ» пресс-атташе эйндховенцев Тайс Слегерс. — Однако наш клуб его не принял.

Но позднее наставник ПСВ Филип Коку не был столь же категоричен: отвечая на вопрос «Р-Спорт», тренер выразил надежду на сохранение игрока, но добавил, что трансферное окно еще открыто.

БЕСПЛАТНЫЙ ИВАНОВИЧ И ПОПУЛЯРНЫЙ ЛОМБЕРТС

Обсуждаемой темой остается и ожидаемый переход в «Зенит» Бранислава Ивановича. С утра новости на эту тему приходили из Англии, причем были они взаимоисключающими. Сначала газета Daily Mail сообщила, что в борьбу за серба включился «Вест Бромвич», и у «дроздов» есть шансы, потому как по семейным причинам футболисту не хочется уезжать далеко от Лондона. Потом тот же источник известил — «Челси» готов отпустить Ивановича в Санкт-Петербург бесплатно. Снова говорили и о будущем Николаса Ломбертса, который благодаря Ивановичу имеет хорошие шансы вернуться в Бельгию, где ветераном интересуются «Андерлехт», «Брюгге», «Гент» и «Остенде».

ИЗ «СПАРТЫ» В «СПАРТАК»

Только завершилось обсуждение темы возможного перехода в стан красно-белых Мариу Фернандеса, а «Спартак» уже нацелился на другого армейца. Бывшего. Теперь в сферу интересов лидера чемпионата России попал 21-летний защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев. Экс-футболист молодежного состава ЦСКА сделал себе имя в Чехии, выступая на правах аренды за «Дуклу» и «Яблонец», а прошлым летом его трансфер был выкуплен за 1 миллион евро. Естественно, «Спарта» вправе затребовать за одного из своих основных игроков с действующим до 2020 года контрактом более внушительную сумму. По данным «СЭ», речь идет о 3 миллионах, и эта цена устраивает «Спартак». Возможный переход Караваева — это взгляд в будущее. С Паршивлюком красно-белые расстались, Макеев не находится на первых ролях, а Ещенко, несмотря на великолепные физические данные, уже 32 года. Да и сейчас альтернативы ему фактически нет: достаточно вспомнить, как направо приходилось смещаться центральному защитнику Маурисиу.

ТРАОРЕ НАШЛИ КЛУБ, НИГЕРИЕЦ НЕ ХОЧЕТ В ЦСКА

Действующий чемпион России пока не проявил себя на трансферном рынке, но работа ведется. В том числе и в плане поиска нового клуба для Ласина Траоре, чем сейчас занят агент ивуарийца Дмитрий Селюк. Он, правда, опроверг информацию турецких СМИ о возможном отъезде форварда в Турцию.

— В «Бешикташ» он не переходит, — сказал Селюк «СЭ». — Есть другой клуб, который тоже интересуется футболистом. Когда мы все сделаем, тогда и скажем.

А в Бельгии нападающий «Эйпена» Генри Оньекуру, забивший в текущем сезоне 12 голов в 25 матчах, заявил о нежелании уезжать в Россию и обрушился с критикой на руководство своего нынешнего клуба.

— В первую очередь они озабочены своей выгодой, мое мнение и мнение моего агента их не интересует, — сказал нигериец в интервью AfricanFootbal. — Руководство обещало мне, что я смогу уйти в январе, если будут достойные предложения. Таковые имеются, но «Эйпен» настаивает на том, чтобы я согласился на переход в ЦСКА, а в этом я не заинтересован. Со мной ведут себя несправедливо и неприемлемо.

ШТОФФЕЛЬХАУС ПРЕДЛОЖИЛ СЕМИНУ ФАРФАНА

Накануне Юрий Семин в беседе с корреспондентом «СЭ» заметил, что просмотр потенциальных новобранцев идет, пока «Локомотив» никого не купил. В ближайшее время этот пробел может быть ликвидирован благодаря усилиям нового спортивного директора железнодорожников Эрика Штоффельсхауса, и первым новичком с момента начала работы немецкого менеджера может стать перуанец Джефферсон Фарфан. Футболист, который в свое время едва не оказался в «Сатурне», но сделал выбор в пользу ПСВ. С клубом из Эйндховена он выиграл четыре титула чемпиона Голланддии, после чего довольно успешно выступал в Германии за «Шальке».

Попытка сменить обстановку, перейдя в «Аль-Джазиру», оказалась не слишком удачной. В Эмиратах 32-летний футболист ограничился 16 матчами и пятью забитыми мячами, и с осени пребывает в статусе свободного агента. Теперь Фарфану необходимо во время сбора в Испании убедить в своей состоятельности тренерский штаб «Локо», пройти медицинские тесты и оговорить с клубом условия контракта. А так как перуанец действует на правом фланге атаки, его можно рассматривать, как замену ушедшему в «Спартак» Александру Самедову.

— Посмотрим, что случится, — заявил Фарфан rpp.re. — Я близок к чему-то очень важному. Я рад, потому что снова буду играть.

ИВАНОВ В «ТЕРЕКЕ» ДО ЛЕТА?

Олег Иванов, у которого летом истекает контракт с «Тереком», по информации «СЭ», готов покинуть грозненский клуб по окончании сезона в качестве свободного агента. На данный момент у 30-летнего полузащитника есть два варианта продолжения карьеры — «Локомотив» и турецкий «Трабзонспор». Вместе с тем нельзя исключать и возвращения Иванова в «Спартак». Впрочем, пока футболист не готов обсуждать эту тему.

— Пока преждевременно что-то говорить о своем будущем, — сказал Иванов «СЭ». — Для начала нужно пообщаться с президентом клуба, после чего наступит ясность.

Стоит напомнить, что в декабре гендиректор «Терека» Ахмед Айдамиров рассказал о планах клуба продлить соглашения с Ивановым, Зауром Садаевым и Ризваном Уциевым. Двое последних уже сделали это, ведь их прежние договоры истекли 31 декабря. Про Иванова же Айдамиров в интервью «Р-Спорт» тогда сказал: «Олег сам хочет остаться. Он многое сделал для нашего клуба, поэтому желание взаимно. Переговоры идут».

БРЫЗГАЛОВ В «ТЕРЕКЕ», ДАВЫДОВ — В «УФЕ»

Краткий обзор других событий дня не в первый уже раз начнем с «Анжи». Покидающий махачкалинский клуб француз Габриэль Обертан может вернуться в Англию и подписать соглашение с «Кристал Пэлас». А Лоренсо Эбесилио вслед за Седриком Ямбере уже оформил переход в кипрский АПОЭЛ и поблагодарил теперь уже бывший клуб.

В тоже время «Анжи», согласно данным sportbox, согласовал переход из «Терека» редко играющего за грозненцев защитника Сергея Брызгалова. Вернется в Махачкалу украинский нападающий Филипп Будковский, которого не взял на второй предсезонный сбор донецкий «Шахтер». «Анжи» снова арендует и его, и принадлежащего «Динамо» защитника Виталия Дьякова.

Что касается «Уфы», то клуб ожидаемо подтвердил информацию о нахождении в команде защитника «Спартака» Александра Пуцко и объявил о подписании контракта с защитником сборной Молдавии Каталином Карпом.

Состав Футбольного клуба «Уфа» пополнил защитник национальной сборной Молдовы Каталин Карп.

Вместе с тем гендиректор уфимцев Шамиль Газизов не стал комментировать данные о возможном переходе еще одного спартаковца — нападающего Дениса Давыдова.

— Без комментариев. У нас много бывших спартаковцев, — был краток Газизов в разговоре с «СЭ».