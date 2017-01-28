«Спартаку» нужен Караваев, «Зенит» хочет купить Преппера, Самедова заменит Фарфан
«СЭ» подводит итоги пятницы, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка.
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ГОЛЛАНДЕЦ ВМЕСТО МАУРИСИУ
В последний рабочий день недели главным ньюсмейкером стал «Зенит», который может серьезно перестроить среднюю линию. Недавно агенты полузащитника Маурисиу опровергали слухи о приглашении из «Бордо» и оценивали в 50 процентов возможный переход в интересовавшуюся бразильцем «Фиорентину». Теперь же, согласно информации ТАСС, дело дошло до официального предложения от «Халл Сити». Ясность в этом вопросе должна наступить до 31 января — дня закрытия трансферного окна в Европе. Если переход состоится, «Зенит» вернется к кандидатуре Кристиана Нобоа, в обмен на которого «Ростову» могут предложить прекрасно знакомого Курбану Бердыеву Павла Могилевца.
Хотя, как удалось выяснить «СЭ» благодаря голландским коллегам, у питерцев есть другой кандидат на усиление средней линии. Речь, как и минувшим летом, идет о хавбеке ПСВ Дэйви Преппере. Трансфер 25-летнего футболиста, имеющего на своем счету 4 игры за сборную Голландии, оценивается в 9 миллионов евро: вдвое дороже, чем полтора года назад эйндховенцы заплатили «Витессу». В Голландии на это отреагировали практически сразу.
— Вчера мы действительно получили предложение от «Зенита» о приобретении нашего игрока, — заявил позвонивший в «СЭ»
Но позднее наставник ПСВ Филип Коку не был столь же категоричен: отвечая на вопрос «Р-Спорт», тренер выразил надежду на сохранение игрока, но добавил, что трансферное окно еще открыто.
БЕСПЛАТНЫЙ ИВАНОВИЧ И ПОПУЛЯРНЫЙ ЛОМБЕРТС
Обсуждаемой темой остается и ожидаемый переход в «Зенит» Бранислава Ивановича. С утра новости на эту тему приходили из Англии, причем были они взаимоисключающими. Сначала газета Daily Mail сообщила, что в борьбу за серба включился «Вест Бромвич», и у «дроздов» есть шансы, потому как по семейным причинам футболисту не хочется уезжать далеко от Лондона. Потом тот же источник известил — «Челси» готов отпустить Ивановича в
ИЗ «СПАРТЫ» В «СПАРТАК»
Только завершилось обсуждение темы возможного перехода в стан
ТРАОРЕ НАШЛИ КЛУБ, НИГЕРИЕЦ НЕ ХОЧЕТ В ЦСКА
Действующий чемпион России пока не проявил себя на трансферном рынке, но работа ведется. В том числе и в плане поиска нового клуба для Ласина Траоре, чем сейчас занят агент ивуарийца Дмитрий Селюк. Он, правда, опроверг информацию турецких СМИ о возможном отъезде форварда в Турцию.
— В «Бешикташ» он не переходит, — сказал Селюк «СЭ». — Есть другой клуб, который тоже интересуется футболистом. Когда мы все сделаем, тогда и скажем.
А в Бельгии нападающий «Эйпена» Генри Оньекуру, забивший в текущем сезоне 12 голов в 25 матчах, заявил о нежелании уезжать в Россию и обрушился с критикой на руководство своего нынешнего клуба.
— В первую очередь они озабочены своей выгодой, мое мнение и мнение моего агента их не интересует, — сказал нигериец в интервью AfricanFootbal. — Руководство обещало мне, что я смогу уйти в январе, если будут достойные предложения. Таковые имеются, но «Эйпен» настаивает на том, чтобы я согласился на переход в ЦСКА, а в этом я не заинтересован. Со мной ведут себя несправедливо и неприемлемо.
ШТОФФЕЛЬХАУС ПРЕДЛОЖИЛ СЕМИНУ ФАРФАНА
Накануне Юрий Семин в беседе с корреспондентом «СЭ» заметил, что просмотр потенциальных новобранцев идет, пока «Локомотив» никого не купил. В ближайшее время этот пробел может быть ликвидирован благодаря усилиям нового спортивного директора железнодорожников Эрика Штоффельсхауса, и первым новичком с момента начала работы немецкого менеджера может стать перуанец Джефферсон Фарфан. Футболист, который в свое время едва не оказался в «Сатурне», но сделал выбор в пользу ПСВ. С клубом из Эйндховена он выиграл четыре титула чемпиона Голланддии, после чего довольно успешно выступал в Германии за «Шальке».
Попытка сменить обстановку, перейдя в «Аль-Джазиру», оказалась не слишком удачной. В Эмиратах 32-летний футболист ограничился 16 матчами и пятью забитыми мячами, и с осени пребывает в статусе свободного агента. Теперь Фарфану необходимо во время сбора в Испании убедить в своей состоятельности тренерский штаб «Локо», пройти медицинские тесты и оговорить с клубом условия контракта. А так как перуанец действует на правом фланге атаки, его можно рассматривать, как замену ушедшему в «Спартак» Александру Самедову.
— Посмотрим, что случится, — заявил Фарфан rpp.re. — Я близок к
ИВАНОВ В «ТЕРЕКЕ» ДО ЛЕТА?
Олег Иванов, у которого летом истекает контракт с «Тереком», по информации «СЭ», готов покинуть грозненский клуб по окончании сезона в качестве свободного агента. На данный момент у 30-летнего полузащитника есть два варианта продолжения карьеры — «Локомотив» и турецкий «Трабзонспор». Вместе с тем нельзя исключать и возвращения Иванова в «Спартак». Впрочем, пока футболист не готов обсуждать эту тему.
— Пока преждевременно
Стоит напомнить, что в декабре гендиректор «Терека» Ахмед Айдамиров рассказал о планах клуба продлить соглашения с Ивановым, Зауром Садаевым и Ризваном Уциевым. Двое последних уже сделали это, ведь их прежние договоры истекли 31 декабря. Про Иванова же Айдамиров в интервью «Р-Спорт» тогда сказал: «Олег сам хочет остаться. Он многое сделал для нашего клуба, поэтому желание взаимно. Переговоры идут».
БРЫЗГАЛОВ В «ТЕРЕКЕ», ДАВЫДОВ — В «УФЕ»
Краткий обзор других событий дня не в первый уже раз начнем с «Анжи». Покидающий махачкалинский клуб француз Габриэль Обертан может вернуться в Англию и подписать соглашение с «Кристал Пэлас». А Лоренсо Эбесилио вслед за Седриком Ямбере уже оформил переход в кипрский АПОЭЛ и поблагодарил теперь уже бывший клуб.
В тоже время «Анжи», согласно данным sportbox, согласовал переход из «Терека» редко играющего за грозненцев защитника Сергея Брызгалова. Вернется в Махачкалу украинский нападающий Филипп Будковский, которого не взял на второй предсезонный сбор донецкий «Шахтер». «Анжи» снова арендует и его, и принадлежащего «Динамо» защитника Виталия Дьякова.
Что касается «Уфы», то клуб ожидаемо подтвердил информацию о нахождении в команде защитника «Спартака» Александра Пуцко и объявил о подписании контракта с защитником сборной Молдавии Каталином Карпом.
Состав Футбольного клуба «Уфа» пополнил защитник национальной сборной Молдовы Каталин Карп.
Вместе с тем гендиректор уфимцев Шамиль Газизов не стал комментировать данные о возможном переходе еще одного спартаковца — нападающего Дениса Давыдова.
— Без комментариев. У нас много бывших спартаковцев, — был краток Газизов в разговоре с «СЭ».
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