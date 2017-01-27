«Рубин» официально предложил «Локомотиву» пять миллионов евро за Миранчука

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В «Локомотив», в том числе совету директоров клуба, направлена официальное письмо с предложением из Казани о приобретении Миранчука за пять миллионов евро. По данным, полученным от представителя футболиста Вадима Шпинева, Геркус настаивает на восьми миллионах, которые Казань, менее чем за год до конца контракта полузащитника с его нынешним клубом, платить не готова.

Согласно возрастному коэффициенту (в соответствии с регламентом РФС по статусу и трансферам), в случае ухода Миранчука в ноябре в качестве свободного агента «Локомотив» получит от его нового клуба примерно 1,4 миллиона евро (эту информацию «СЭ» подтвердили уже из двух источников). Впрочем, по словам Шпинева, есть возможность, что «Локо» не увидит и этих денег. Потому что коэффициент 3, согласно которому проведены эти расчеты, исчисляется при переходе футболиста в клуб премьер-лиги, тогда как если он перейдет в третью португальскую или испанскую лигу, речь пойдет уже о коэффициенте 1, то есть о значительно меньшей сумме — менее полумиллиона евро.

В «Локомотиве» уверены, что этого не произойдет, но с учетом принципиальности ситуации для стороны игрока, когда мосты сожжены и точка невозврата пройдена, случиться может всякое.

В клубе уже лежит заявление об увольнении, написанное Миранчуком. Руководство «Локомотива» считает, что оно нарушает регламенты ФИФА, и полагает, что подобное заявление может быть написано и удовлетворено только после выплаты клубу штрафа в 25 миллионов евро.

Сторона же игрока ссылается на законы РФ, в частности, Трудовой кодекс, а также положения РФС. Она утверждает, что, исходя из его нынешнего трудового договора, Миранчук имеет право написать заявление об уходе по истечении защищенного периода контракта, за 30 дней уведомив клуб. К дальнейшим судебным разбирательствам, включая CAS, она готова.

По данным Шпинева, подписание нового контракта с Антоном Миранчуком также затягивается уже несколько месяцев. Переговоры начались в сентябре 2016 года, а в конце декабря футболист полностью принял редакцию клуба, дав на это письменное согласие и отправив Геркусу подтверждение по электронной почте. Но сроки подписания постоянно оттягиваются: президент «Локо» ссылается на занятость юристов.

Что касается Кверквелии, то, по словам Шпинева, при двух годах, оставшихся до истечения его действующего соглашения с «Рубином», казанский клуб готов продать его за 5 миллионов евро (такова сумма отступных, прописанная в контракте), но и готов рассматривать адекватные предложения о снижении стоимости в русле сделки по Миранчуку. Но «Локомотив» на данный момент прислал официальную бумагу с предложением о покупке защитника за 1 миллиона евро.