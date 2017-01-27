Трансферы премьер-лиги — #ДвериОткрываются
Уходящая неделя показала, что слухи о смерти российского трансферного рынка слишком преувеличены.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Фраза «денег нет, но вы держитесь», казалось, обречена стать девизом периода переходов на несколько лет вперед. Российский футбол учится жить вместе со страной: в низших лигах возмездные трансферы исчезают как класс, а в РФПЛ обеспеченные (уже не скажешь, что богатые) клубы берут перспективных или состоявшихся игроков у середняков и за небольшие деньги.
«Амкар» продает ликвидных футболистов в «Спартак», «Крылья» — в Петербург. Чтобы закрепить за Павлом Андреевым звание чемпиона зимнего рынка, надо дождаться перехода Алексея Миранчука в «Рубин». И почти нет сомнений, что так оно и произойдет.
Казалось, переход Луиза Адриану останется главным трансфером «на вход» в РФПЛ этой зимой. Сага длиной в пару месяцев, крепкая развязка с явлением героя в Шереметьево (за онлайном прилета бразильца, который «СЭ» вел на странице в Facebook, смотрели тысячи людей, хотя главным действом двухчасового эфира стали открывающиеся и закрывающиеся двери таможенной зоны!), зарплата в 4,5 миллиона евро в год — это было хорошее шоу.
Но события конца января дают повод поговорить о другой «двери». Российский рынок оживает, руша сразу несколько мифов.
Питерцы готовы раскошелиться на центрального полузащитника, и в пятницу ПСВ очень активно опровергал новость «СЭ» о том, что лидер команды Дэви Преппер
«Локо», как говорят, получил от «Эвертона» очередной платеж за Ньясса (5 миллионов евро), деньги за Самедова (3,5 миллиона евро) и, помня о Миранчуке в «Рубине» (полагаю, около 7 миллионов евро), готов тратиться. Деньги — есть!
«У нас будет много трансферов», — сказал мне источник в клубе. Первое подтверждение — переговоры с форвардом Фарфаном. 32-летний перуанец, четырехкратный чемпион Голландии, договаривается о контракте и может приехать к Юрию Семину уже на второй сбор. Да, Джефферсону уже 32, его последний клуб «Аль-Джазира» из ОАЭ, и он с октября не имел команды.
Но! Форвард, забивший под 40 голов в бундеслиге в составе «Шальке» и почти 60 за голландский ПСВ, точно сделает нашу лигу более привлекательной. Переход Фарфана может стать первым трансфером нового спортивного директора «Локо» Эрика Штоффельсхауса — немец работал в «Шальке» как раз в пору расцвета перуанского форварда. Важно, впрочем, чтобы в случае срыва этого трансфера дело не кончилось переходом Кевина Кураньи, также выступавшего за клуб из Гельзенкирхена.
Уверен в том, что до конца января железнодорожники попытаются приобрести и другого нападающего — Кирилла Панченко, чей отец трудится в Черкизове на посту селекционера по российскому рынку.
Нет сомнений в том, что появятся новости и из ЦСКА. Период мощных джафаров закончился, и, наверное, таких персонажей стоит ждать уже в «Томи».
Что касается армейцев, то трансфер — очевидно, форварда — вряд ли окажется неформатным для этого клуба. Армейцы приучили к формату «молодой, перспективный, недорогой, но уже готовый играть прямо сейчас». Так что ждем.
И
Но самое главное — похоже, РФПЛ нащупала в финансовом отношении дно и от него оттолкнулась. Россиян, желающих уехать в Европу и, что важнее, этой Европе интересных, практически нет. Для иностранцев же китайский рынок, в силу грядущего там ужесточения лимита, сейчас закрыт. А переходы в топ-5 Европы случатся летом.
У нас же есть и еще один козырь. Второй регистрационный период, или на сленге, трансферное окно, открылся только 25 января и, в отличие от элитной Европы, где рынок закрывается 31-го числа, будет работать аж до 24 февраля.
Вариантов у игроков, которые хотели бы в карьере
Кроме того, пора посмотреть на себя несколько иначе. Да, денег нет, но мы держимся и даже развиваемся. Летом Кубок конфедераций, уже сейчас новых стадионов много, и чем ближе ЧМ-2018, тем их станет больше. Это тоже фактор, и весьма существенный.
Так что — добро пожаловать в Россию! #ДвериОткрываются.
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