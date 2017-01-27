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Фраза «денег нет, но вы держитесь», казалось, обречена стать девизом периода переходов на несколько лет вперед. Российский футбол учится жить вместе со страной: в низших лигах возмездные трансферы исчезают как класс, а в РФПЛ обеспеченные (уже не скажешь, что богатые) клубы берут перспективных или состоявшихся игроков у середняков и за небольшие деньги.

«Амкар» продает ликвидных футболистов в «Спартак», «Крылья» — в Петербург. Чтобы закрепить за Павлом Андреевым звание чемпиона зимнего рынка, надо дождаться перехода Алексея Миранчука в «Рубин». И почти нет сомнений, что так оно и произойдет.

Казалось, переход Луиза Адриану останется главным трансфером «на вход» в РФПЛ этой зимой. Сага длиной в пару месяцев, крепкая развязка с явлением героя в Шереметьево (за онлайном прилета бразильца, который «СЭ» вел на странице в Facebook, смотрели тысячи людей, хотя главным действом двухчасового эфира стали открывающиеся и закрывающиеся двери таможенной зоны!), зарплата в 4,5 миллиона евро в год — это было хорошее шоу.

Но события конца января дают повод поговорить о другой «двери». Российский рынок оживает, руша сразу несколько мифов.

Во-первых, деньги есть. Чувствуется, что-то произошло в «Зените» между первым и вторым сбором, который начался в пятницу. Клуб резко активизировал работу на рынке. Иванович переходит на очень приличную зарплату (и есть инсайд о том, что зарплата сербу положат все же поменьше желаемых им пяти миллионов евро — добрать до этого показателя Бано сможет за счет бонусов) и бесплатно — «Челси», вероятно, решил сделать благородный жест, памятуя о заслугах игрока перед клубом.

Питерцы готовы раскошелиться на центрального полузащитника, и в пятницу ПСВ очень активно опровергал новость «СЭ» о том, что лидер команды Дэви Преппер вот-вот переедет в Петербург. Игрок стоит около 10 миллионов евро, а это по нынешним временам — почти полцарства. И Преппер, по моей информации, не единственный кандидат.

«Локо», как говорят, получил от «Эвертона» очередной платеж за Ньясса (5 миллионов евро), деньги за Самедова (3,5 миллиона евро) и, помня о Миранчуке в «Рубине» (полагаю, около 7 миллионов евро), готов тратиться. Деньги — есть!

«У нас будет много трансферов», — сказал мне источник в клубе. Первое подтверждение — переговоры с форвардом Фарфаном. 32-летний перуанец, четырехкратный чемпион Голландии, договаривается о контракте и может приехать к Юрию Семину уже на второй сбор. Да, Джефферсону уже 32, его последний клуб «Аль-Джазира» из ОАЭ, и он с октября не имел команды.

Но! Форвард, забивший под 40 голов в бундеслиге в составе «Шальке» и почти 60 за голландский ПСВ, точно сделает нашу лигу более привлекательной. Переход Фарфана может стать первым трансфером нового спортивного директора «Локо» Эрика Штоффельсхауса — немец работал в «Шальке» как раз в пору расцвета перуанского форварда. Важно, впрочем, чтобы в случае срыва этого трансфера дело не кончилось переходом Кевина Кураньи, также выступавшего за клуб из Гельзенкирхена.

Уверен в том, что до конца января железнодорожники попытаются приобрести и другого нападающего — Кирилла Панченко, чей отец трудится в Черкизове на посту селекционера по российскому рынку.

Нет сомнений в том, что появятся новости и из ЦСКА. Период мощных джафаров закончился, и, наверное, таких персонажей стоит ждать уже в «Томи».

Что касается армейцев, то трансфер — очевидно, форварда — вряд ли окажется неформатным для этого клуба. Армейцы приучили к формату «молодой, перспективный, недорогой, но уже готовый играть прямо сейчас». Так что ждем.

Во-вторых, возвращаемся мы к опровержению мифов, вряд ли запрет на траты бюджетных денег/средств госкомпаний очень уж жесткий. Скорее рекомендация — сколько заработали, столько и тратьте.

И в-третьих, самое главное. Да, РФПЛ существенно просела в уровне футболистов. Это заметно хотя бы по цифре суммарной стоимости игроков, которую приводит сайт transfermarkt.de — наш чемпионат рухнул много ниже миллиарда евро. Теперь премьер-лига стоит около 670 миллионов евро и занимает восьмое место в Европе. К слову, мы все же опережаем по этому показателю Китай, где «лишь» около 400 миллионов.

Но самое главное — похоже, РФПЛ нащупала в финансовом отношении дно и от него оттолкнулась. Россиян, желающих уехать в Европу и, что важнее, этой Европе интересных, практически нет. Для иностранцев же китайский рынок, в силу грядущего там ужесточения лимита, сейчас закрыт. А переходы в топ-5 Европы случатся летом.

У нас же есть и еще один козырь. Второй регистрационный период, или на сленге, трансферное окно, открылся только 25 января и, в отличие от элитной Европы, где рынок закрывается 31-го числа, будет работать аж до 24 февраля.

Вариантов у игроков, которые хотели бы в карьере что-то поменять, остается немного, а цены к концу календарной зиму упадут.

Кроме того, пора посмотреть на себя несколько иначе. Да, денег нет, но мы держимся и даже развиваемся. Летом Кубок конфедераций, уже сейчас новых стадионов много, и чем ближе ЧМ-2018, тем их станет больше. Это тоже фактор, и весьма существенный.

Так что — добро пожаловать в Россию! #ДвериОткрываются.