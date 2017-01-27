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ЗЕНИТ — ВОЛЕРЕНГА — 1:0 (1:0)

Гол: Эрнани, 11.

Нереализованный пенальти: Захид, 18 (перекладина).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Зуйков, Ломбертс, Йованович, Чернов, Мусаев (Данни, 68), Эрнани, Цаллагов, Мак (Лесовой, 46), Молло, Джорджевич.

Наказание: Цаллагов, 28 (предупреждение).

27 января. Аликанте. Стадион «Пинатар Арена».

С ТРАПА НА ПОЛЕ

Поговорку про тяжесть учения придумал не Александр Суворов, а Мирча Луческу. Даже величайший русский полководец не изматывал свое войско так, как румынский тренер — команду. В пятницу утром, когда петербургское солнце еще сопело в кроватке, «Зенит» отправился на второй зимний сбор. При этом футболисты не забыли о главном: перед вылетом команда возложила на площади Победы цветы в память о жертвах блокады Ленинграда — 27 января исполнилось 73 года со дня полного освобождения города от нее.

В половине 11-го самолет «Зенита» взмыл в сине-бело-голубое небо и спустя четыре часа приземлился в аэропорту Мурсии. Все это время почти вся делегация клуба спала и запасалась силами перед предстоящим матчем. Да, спустя всего несколько часов после приземления «Зениту» предстоял товарищеский матч с «Волеренгой». Или контрольный, как сказал бы Станислав Черчесов.

На официальные матчи команды обычно прилетают загодя — за день, а то и за два. И это правильно: перелеты выматывают игроков, а на игру они должны выходить отдохнувшими. Но Луческу решил, что на сборах такие формальности соблюдать необязательно и отправил футболистов на поле прямо с колес, то есть с шасси.

ЗАКОЛДОВАННЫЕ ВОРОТА

Впрочем, к интенсивному графику даже новички «Зенита» должны были привыкнуть еще на первом сборе, когда команда за неполные две недели провела шесть матчей. В Испании петербуржцам тоже скучать будет некогда: пять игр за полторы недели. Но и ротация будет значительной, что логично в условиях такой мясорубки.

Первый тайм первого матч второго сбора Луческу отдал новобранцам: сразу пять футболистов, которых пока приобрел «Зенит» этой зимой, вышли в основе и проявили себя в этой встрече. Активничал на правом фланге Зуйков, огромный объем работы в середине поля выполнил Цаллагов, с мотором на спине бегал Молло, но ярче остальных выступили два других новичка.

Сперва инопланетным ударом в ближнюю «девятку» открыл счет в матче и своим голам за «Зенит» Эрнани, а затем чудеса стал показывать Лунев. И в данном случае слово «чудеса» нужно воспринимать почти буквально, потому что новый голкипер «Зенита» зачаровал ворота: на первом сборе он отразил удар с 11-метровой отметки игрока «Видеотона», а на этот раз Лунева выручила перекладина — мяч опустился точно на линию и вылетел в поле. Но и сам вратарь неоднократно в этой встрече доказывал, что обладает не только колдовским, но и вратарским талантом — несколько раз Лунев отражал сложные удары норвежцев, хотя однажды ошибся на выходе. За это и был назначен пенальти.

ЦСКА ВСЕ ВИДИТ

За игрой своего бывшего игрока, а ныне вратаря одного из главных конкурентов, с трибун наблюдал Виктор Гончаренко вместе с соратниками по ЦСКА Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко. Армейцы приехали на второй испанский сбор на день раньше «Зенита», но перед первым матчем решили провести несколько тренировок. Луческу такой вариант не одобрил бы.

А родители Хави Гарсии, которые специально приехали на матч ради сына, вряд ли одобрили бы состав «Зенита», если бы знали о нем изначально. Испанский полузащитник так и не вышел на поле, да и в целом Луческу оставил в запасе почти всех. В том числе и вратарей.

И это показательно: Лунев первым из голкиперов в семи матчах зимних сборов полностью отыграл матч от первой до последней минуты, не пропустил и вообще отпахал без серьезных ошибок, если не считать эпизод с назначенным пенальти. Неужели он будет первым номером?