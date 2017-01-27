Тьяго Маия: Предложение из России было заманчивым, но я не хочу играть в снегу
Полузащитник «Сантоса» Тьяго Маия рассказал, почему решил отклонить предложение о переходе в «Зенит».
«У меня было предложение из России, оно было заманчивым, но я пока не хочу играть в снегу. У каждого футболиста в Бразилии есть мечта сыграть за национальную сборную и представлять большой европейский клуб. Я пока не нашёл подходящей для себя команды в Европе, к тому же в “Сантосе” у меня ещё много дел», — цитирует Маию GloboEsporte.
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