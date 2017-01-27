Тьяго Маия: Предложение из России было заманчивым, но я не хочу играть в снегу

Санкт-петербургский клуб в декабре прошлого года давал за бразильца € 18 млн, но игрок решил остаться в «Сантосе».



«У меня было предложение из России, оно было заманчивым, но я пока не хочу играть в снегу. У каждого футболиста в Бразилии есть мечта сыграть за национальную сборную и представлять большой европейский клуб. Я пока не нашёл подходящей для себя команды в Европе, к тому же в “Сантосе” у меня ещё много дел», — цитирует Маию GloboEsporte.