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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28580485/
27 января 2017, 22:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тьяго Маия: Предложение из России было заманчивым, но я не хочу играть в снегу

Полузащитник «Сантоса» Тьяго Маия рассказал, почему решил отклонить предложение о переходе в «Зенит».

Санкт-петербургский клуб в декабре прошлого года давал за бразильца € 18 млн, но игрок решил остаться в «Сантосе».

«У меня было предложение из России, оно было заманчивым, но я пока не хочу играть в снегу. У каждого футболиста в Бразилии есть мечта сыграть за национальную сборную и представлять большой европейский клуб. Я пока не нашёл подходящей для себя команды в Европе, к тому же в “Сантосе” у меня ещё много дел», — цитирует Маию GloboEsporte.

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