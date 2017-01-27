«Спартак» заинтересован в Караваеве
Как стало известно «СЭ», 21-летний российский защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев, возможно, продолжит карьеру в «Спартаке».
Немецкий портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в два миллиона евро, однако клуб из столицы Чехии хотел бы выручить три миллиона. По нашим данным, это приемлемая сумма для
Напомним, что в РФПЛ Караваев выступал за молодежный состав ЦСКА. Караваев на правах аренды выступал за чешские «Дуклу» и «Яблонец», «Спарта» приобрела футболиста в августе прошлого года за один миллион евро. Его контракт с пражским клубом рассчитан до 2020 года. (Вячеслав КОРОТКИН).
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