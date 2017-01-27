Хангеланд включил бывшего игрока «Зенита» в сборную самых ленивых игроков

— Хаген был большим и сильным центральным защитником, но не из-за работы в тренажерном зале, а из-за генетики, — цитирует The Sun Хангеланда.

Также в его команду вошли Уэйн Хеннесси, Крис Бэйрд, Зденек Грыгера, Уилфрид Заа, Джимми Баллард, Мусса Дембеле, Брайан Руис, Бобби Замора, Димитар Бербатов и Эмманюэль Адебайор.