Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28580308/
27 января 2017, 22:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Хангеланд включил бывшего игрока «Зенита» в сборную самых ленивых игроков

Бывший защитник «Фулхэма» Бреде Хангеланд составил сборную самых ленивых футболистов, с которыми ему доводилось играть. В нее вошел его партнер по сборной Норвегии Эрик Хаген, который с 2005 по 2007 год выступал в «Зените».

— Хаген был большим и сильным центральным защитником, но не из-за работы в тренажерном зале, а из-за генетики, — цитирует The Sun Хангеланда.

Также в его команду вошли Уэйн Хеннесси, Крис Бэйрд, Зденек Грыгера, Уилфрид Заа, Джимми Баллард, Мусса Дембеле, Брайан Руис, Бобби Замора, Димитар Бербатов и Эмманюэль Адебайор.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Смолов всех шокировал своим заявлением

К чему привёл скандальный поступок Тарасова в Турции. Теперь мы знаем правду

В "Зенит" пришел трансферный запрос на Дзюбу