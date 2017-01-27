Полузащитник ФК «Анжи» Мутари Амаду подписал контракт с венгерским «Ференцварошем»

Полузащитник сборной Нигера перешел в «Анжи» в июле 2014 года и с тех пор провел за махачкалинцев 57 матчей во всех турнирах, забив восемь голов. В конце декабря было объявлено о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Позже источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Р-Спорт», что «Анжи» готов отпустить 13 футболистов, предоставив им статус свободных агентов.

«Футбольный клуб “Анжи” благодарит Амаду за сотрудничество и желает ему всяческих успехов и побед», — говорится в клубном сообщении.

После 17 туров «Анжи» с 20 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.