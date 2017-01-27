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27 января 2017, 20:33 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Рязанцев может перейти в «Уфу»

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев может покинуть команду. Вероятно, он станет игроком «Уфы».

Как сообщает «Спорт день за днем», переговоры по этому поводу уже ведутся. Также отмечается, что Александр не будет с «Зенитом» на следующем сборе, так как тренерский штаб не рассчитывает на него.

В сезоне-2016/17 30-летний Александр Рязанцев не провел ни одного матча. Контракт игрока с «Зенитом» истекает 30 июня 2018 года.

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