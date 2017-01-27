Рязанцев может перейти в «Уфу»

Как сообщает «Спорт день за днем», переговоры по этому поводу уже ведутся. Также отмечается, что Александр не будет с «Зенитом» на следующем сборе, так как тренерский штаб не рассчитывает на него.



В сезоне-2016/17 30-летний Александр Рязанцев не провел ни одного матча. Контракт игрока с «Зенитом» истекает 30 июня 2018 года.