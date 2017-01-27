Онопко: Ребята быстро перестраиваются, что говорит о высоком уровне мышления

Подготовку ко второй половине сезона «армейцы» ведут под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко.



«Мы хорошо провели первый сбор, сыграли два товарищеских матча, потом дали ребятам три выходных дня. Всё это положительно повлияло на команду. Конечно, есть и травмированные игроки, которые ещё не восстановились до конца и не могут принимать участие в общих занятиях, ждём их возвращения в строй. Но настроение в целом у всех хорошее, приподнятое. Весенняя часть сезона всё ближе, все понимают, что команде предстоят важные матчи, и выкладываются по полной. Сборы, наверное, худшая пора для футболистов, однако без них не обойтись никак.



Мы действительно каждый день уделяем тактике самое пристальное внимание, обсуждаем новые наработки, доносим их до игроков. В конце первого сбора в ходе товарищеских матчей уже была возможность подвести промежуточные итоги. Игроки хорошо вникают в наши требования, понимают, чего мы хотим. Но нужно постоянно думать на поле, оттачивать до мелочей все нюансы — в каждой линии, в каждой позиции. Ребята это сознают и всё делают правильно. Хотя, конечно, ничего идеального в футболе не бывает, всегда можно что-то улучшить.

Считаю, что разучивать новую тактику — это очень интересно. И мы видим, что ребята действительно быстро перестраиваются, что говорит об их уровне мышления, о высоком футбольном интеллекте. Это очень показательный момент — как быстро команда реагирует на те изменения, которые предлагает ей главный тренер. У игроков ЦСКА с данным компонентом всё в порядке, что не может не радовать», — поведал Онопко.