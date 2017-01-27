К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Зенит» не первый раз предпринимает попытку купить Дэйви Преппера. Скауты российского клуба давно следят за интересным футболистом, достаточно быстро ставшим одним из ключевых игроков команды Филлипа Коку. Летом 2016-го клубам не удалось найти компромисс — эйндховенец, родившийся недалеко от германской границы в Арнеме (возможно, этим объясняется немецкая фамилия), продолжил выступления за ПСВ.

Воспитанник арнемского футбола (как и его младшие братья Робин и Майк, тоже играющие на профессиональном уровне) считается одним из самых техничных и творчески мыслящих современных голландских футболистов. Он вполне успешно в течение свыше пяти лет выступал за «Витесс», а в 2015-м был куплен ПСВ за 4,5 миллиона евро. Контракт Преппера с клубом из Эйндховена действует до лета 2020 года и, понятно, если в ПСВ и согласятся расстаться с одним из командообразующих футболистов, то сделают это с большой неохотой и за соответствующие деньги.

Преппер выделяется своей универсальностью и культурой пасой. Ну и еще бородой, за которой, возможно, его научил ухаживать экс-партнер по «Витессу» грузин Гурам Кашия. Дэйви отличается хорошим видением поля и умением вспарывать насыщенную оборону соперника неожиданными передачами. Не обращайте внимания на процент удачных передач — хавбек часто рискует, пытаясь обострить игру и отправить мяч в сторону чужих ворот. При этом он хорош в отборе и правильно выбирает позицию, участвуя в оборонительных действиях.

Странно, но информационная заметка «СЭ» о возможном трансфере голландца вызвала бурную реакцию в пресс-службе ПСВ. Мой давний знакомый Тайс Слегерс, бывший журналист Voetbal International, в кои-то веки сам позвонил и резко выразил недовольство написанным. Хотя, казалось бы, что такого сообщил «СЭ»?

Отрицать факт получения предложения от «Зенита» в Эйндховене не стали. Возможно, мы дали информацию «не вовремя» — перед важной игрой ПСВ, который проигрывает чемпионскую гонку «Фейеноорду» и «Аяксу». Главный тренер Коку подтвердил наличие интереса российского клуба, но заверил, что в ближайшем матче чемпионата Голландии Преппер обязательно сыграет.

А дальше? Возможен любой вариант. «Зениту» новичок нужен как можно быстрее — чтобы заявить его в Лигу Европы. А в еврокубках, как известно, регистрировать новых футболистов можно до 1 февраля включительно.