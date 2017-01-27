Президент «Легии» опроверг информацию об интересе к хавбеку «Анжи» Обертану
Президент «Легии» Богуслав Леснодорский опроверг информацию об интересе к полузащитнику «Анжи» Габриэлю Обертану.
Ранее французское издание France Football сообщило, что на 27-летнего французского хавбека претендуют «Легия», «Бурсаспор», АЕК и «Кристал Пэлас».
Леснодорский в «Твиттере» в ответ на сообщение портала Polsat Sport «Легия» хочет пригласить бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» написал: «Не хочет».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter