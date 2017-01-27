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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28578350/
27 января 2017, 18:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Президент «Урала»: Бывший футболист «Барселоны» Ролон не подошел клубу

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист Макси Ролон не подошел екатеринбургскому «Уралу» и покинул расположение команды. Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

22-летний <span class=error>Ролон</span> проходил просмотр в Урале на первом замнем сборе российской команды на Кипре. Увеличить
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22-летний Ролон проходил просмотр в «Урале» на первом замнем сборе российской команды на Кипре.

«Ролон покинул расположение “Урала”, он нам не подошел. Мы посмотрели и сказали, что он не подходит, после чего его агенты быстро забрали и купили билет», — сказал Иванов.

Ранее Ролон являлся игроком молодежной команды испанской «Барселоны». Затем его клубом был бразильский «Сантос», в который он перешел в начале 2016 года. Но уже с лета 2016 года аргентинец является свободным агентом.
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