Президент «Урала»: Бывший футболист «Барселоны» Ролон не подошел клубу

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22-летний Ролон проходил просмотр в «Урале» на первом замнем сборе российской команды на Кипре.

«Ролон покинул расположение “Урала”, он нам не подошел. Мы посмотрели и сказали, что он не подходит, после чего его агенты быстро забрали и купили билет», — сказал Иванов.

Ранее Ролон являлся игроком молодежной команды испанской «Барселоны». Затем его клубом был бразильский «Сантос», в который он перешел в начале 2016 года. Но уже с лета 2016 года аргентинец является свободным агентом.