Президент «Урала»: Бывший футболист «Барселоны» Ролон не подошел клубу
МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист Макси Ролон не подошел екатеринбургскому «Уралу» и покинул расположение команды. Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
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22-летний Ролон проходил просмотр в «Урале» на первом замнем сборе российской команды на Кипре.
«Ролон покинул расположение “Урала”, он нам не подошел. Мы посмотрели и сказали, что он не подходит, после чего его агенты быстро забрали и купили билет», — сказал Иванов.
Ранее Ролон являлся игроком молодежной команды испанской «Барселоны». Затем его клубом был бразильский «Сантос», в который он перешел в начале 2016 года. Но уже с лета 2016 года аргентинец является свободным агентом.
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