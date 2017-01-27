Один звонок Глушакова. Как живёт и тренируется «Спартак» в ОАЭ
Надоедливые вертолёты, поступок Глушакова и конкуренция Самедова с Промесом — репортаж с тренировок «Спартака» в ОАЭ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Недавно на меня повесили ярлык: «Вы, журналисты, вечно всех судите». Впрочем, примерно так оно и есть. Так что давайте сразу к делу. Тем более когда ты каждый день видишь футболистов на сборе — это не то же самое, что раз в неделю на играх. Даже по тому, как человек ведёт себя в холле отеля, можно сделать много выводов. Чем мы сейчас и займёмся.
Глушаков — хороший мужик. К нему всегда приклеена улыбка, но это ладно. Она много к кому приклеена. Вот случай. Приезжает съёмочная бригада «Матч ТВ» ради интервью с Глушаковым. Бац — освещение у камеры отказало. На улице — темно, вечер, а материал нужно отправить в ближайший час. Что делает Глушаков? Берёт телефон и звонит оператору «Спартак ТВ»: «Спустись, пожалуйста. Надо выручить парней с телека». Не то чтобы поступок Глушакова
Интересно было посмотреть на тренера Романа Пилипчука. Он отвечает за аналитику в штабе Карреры. Именно Пилипчук просматривает соперников «Спартака». К примеру, он ездил на товарищеский матч «Краснодара». Увы, с прессой он не общается, но наблюдать за ним со стороны тоже интересно. В отеле «Спартака» он регулярно садился в одну и ту же позу, когда левая нога закинута на правую. Будто именно тогда его мозг разгоняется на полную катушку. Так он сидит не только ежедневно в отеле. Пилипчук находился в этом же положении на товарищеском матчем «Краснодара», который также тренировался в
Промес в недавнем интервью рассказал, что Пилипчука в команде уважают. И именно он объясняет, когда стоит менять фланг ради того, чтобы играть против более медленного защитника.
Молчание тренерского штаба, судя по всему, — инициатива Карреры. Кроме того, он практически не открывает тренировки. За девять дней в
Съёмка тренировок с
Пока занятия «Спартака» можно было снимать, удалось увидеть тренировки… местных военных. Они кружат на вертолётах вокруг стадиона, что в
— Да, это мешает, — признался Зобнин в интервью «Чемпионату». — Иной раз не слышен свисток, непонятны слова тренеров. Хорошо, что все упражнения нам уже знакомы.
Показалось, что
Единственное, что удивляет в отеле Ritz, — сирена. Она может врубаться по несколько раз в день. Сотрудники объяснили, что это оповещение о том, что
Хотя в целом ругать такой отель было бы странно. Здесь
К европейцам в ОАЭ очень хорошее отношение. Как к отдыхающим, так и к работающим. Если трудяги пакистанцы и индийцы ютятся по 10−15 человек в комнате, то русскоязычный портье
В отеле к спартаковцам иногда подходят и просят расписаться на футболке. Один болельщик сказал, что в случае чемпионства майка станет очень дорогой. «Как память, конечно же. Это не для продажи», — сразу оговаривается коллекционер автографов.
Футболисты регулярно разбиваются на
Полная противоположность — Мельгарехо. На моей памяти он практически всегда был один.
Зато при появлении дочки сразу расцветает.
На первую неделю сбора Каррера разрешил взять подруг, жён и детей. Половина футболистов от такой возможности отказалась. Зе Луиш утверждает, что хочет сконцентрироваться на тренировках, а Зобнин называет другую причину:
— Лично я никого не стал брать
Самедов и Промес — вот что сейчас интереснее всего. Оба давно и успешно играют правого полузащитника. Безусловно, они выступали и на других позициях, но их основное место — правый вингер. Тут показательно, что они говорят об этом.
Самедов, безусловно, прав. Промес атакует
В большинстве случаев Промес — правый полузащитник. Хотя к словам Самедова не придерёшься: «Из того, что я видел». Возможно, у него сложилось такое мнение, на основании именно тех игр, где Промес не был правым полузащитником — не релевантная выборка. В любом случае глупо полагать, что я знаю больше, чем Самедов. Может быть, Промеса продадут летом, а Самедова взяли заранее, чтобы он адаптировался в команде. А вообще, будет интересно взглянуть на позиции Промеса и Самедова в ближайшем товарищеском матче против «Жилины». После интервью с Промесом осталось ощущение, что его не особо радуют вопросы про возможный уход из «Спартака». Но раньше его слова были немного другими.
Теперь же:
«Что-то хорошее», — это уже не такая конкретная штука. Есть предположение, что Промес понизил планку, чтобы и в случае второго места можно было уйти, не противореча своим словам. Хотя, скорее всего, это изменение формулировки не значит вообще ничего. Ни один человек не запоминает все свои слова. Возможно, Промес даже не задумывался над разницей в выражениях и имел в виду одно и то же.
Едва ли не главное наблюдение на первом сборе «Спартака» — чемпионство никоим образом не обсуждается. Табу. Первое место сейчас ничего не значит. Не дай бог задуматься, что есть
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