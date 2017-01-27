Один звонок Глушакова. Как живёт и тренируется «Спартак» в ОАЭ

Недавно на меня повесили ярлык: «Вы, журналисты, вечно всех судите». Впрочем, примерно так оно и есть. Так что давайте сразу к делу. Тем более когда ты каждый день видишь футболистов на сборе — это не то же самое, что раз в неделю на играх. Даже по тому, как человек ведёт себя в холле отеля, можно сделать много выводов. Чем мы сейчас и займёмся.



Глушаков — хороший мужик. К нему всегда приклеена улыбка, но это ладно. Она много к кому приклеена. Вот случай. Приезжает съёмочная бригада «Матч ТВ» ради интервью с Глушаковым. Бац — освещение у камеры отказало. На улице — темно, вечер, а материал нужно отправить в ближайший час. Что делает Глушаков? Берёт телефон и звонит оператору «Спартак ТВ»: «Спустись, пожалуйста. Надо выручить парней с телека». Не то чтобы поступок Глушакова какой-то фантастический. Нет, просто человечный, но я встречал много футболистов, которые в похожих ситуация либо возмущались, либо вообще разворачивались и уходили.



Интересно было посмотреть на тренера Романа Пилипчука. Он отвечает за аналитику в штабе Карреры. Именно Пилипчук просматривает соперников «Спартака». К примеру, он ездил на товарищеский матч «Краснодара». Увы, с прессой он не общается, но наблюдать за ним со стороны тоже интересно. В отеле «Спартака» он регулярно садился в одну и ту же позу, когда левая нога закинута на правую. Будто именно тогда его мозг разгоняется на полную катушку. Так он сидит не только ежедневно в отеле. Пилипчук находился в этом же положении на товарищеском матчем «Краснодара», который также тренировался в Абу-Даби.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Пилипчук сегодня на матче Краснодара. Наблюдает <a href="https://t.co/pwy558J4N9">pic.twitter.com/pwy558J4N9</a></p>— Dmitry Egorov (@edim_sport) <a href="https://twitter.com/edim_sport/status/823201944663638016">22 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Промес в недавнем интервью рассказал, что Пилипчука в команде уважают. И именно он объясняет, когда стоит менять фланг ради того, чтобы играть против более медленного защитника.



Молчание тренерского штаба, судя по всему, — инициатива Карреры. Кроме того, он практически не открывает тренировки. За девять дней в Абу-Даби была полностью открыта для СМИ только одна тренировка — первая. Периодически открываются утренние занятия на 15 минут, но находиться журналисты должны на трибуне. А планировка стадиона «Заед Сити» не лучше «Лужников» с беговыми дорожками.



Съёмка тренировок с какого-то момента стала запрещена. Даже безобидное поздравление именинников перед занятием. Хотя казалось бы, какие тактические нюансы здесь можно выдать? Кстати, у тренеров «Краснодара» не будет такой удобной возможности увидеть товарищеские матчи «Спартака». Уж не знаю, случайно или нет, но первая контрольная игра состоится 28 января, когда краснодарцев уже давно не будет в ОАЭ.



Пока занятия «Спартака» можно было снимать, удалось увидеть тренировки… местных военных. Они кружат на вертолётах вокруг стадиона, что в какой-то степени напрягает.



— Да, это мешает, — признался Зобнин в интервью «Чемпионату». — Иной раз не слышен свисток, непонятны слова тренеров. Хорошо, что все упражнения нам уже знакомы. Где-то и без слов понимаем, что делать. Если были бы новые упражнения, то пришлось бы сложнее.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вертолеты на тренировке «Спартака» в Абу Даби. <a href="https://t.co/aMwM0kGQcz">pic.twitter.com/aMwM0kGQcz</a></p>— Telingater (@gtelingater) <a href="https://twitter.com/gtelingater/status/823065021903208448">22 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Показалось, что пресс-служба «Спартака» была немного разочарована тем, что информация о вертолётах просочилась в прессу. Мол, роскошный отель, отличное поле, расстояние между ними минимально, а пишут про вертолёты. Так что заверим читателей: отель, поле и расстояние — всё на пять баллов.



Единственное, что удивляет в отеле Ritz, — сирена. Она может врубаться по несколько раз в день. Сотрудники объяснили, что это оповещение о том, что кто-то курит. При этом курить могут в любой части отеля, а сирена звучит во всём помещении и весьма громко. Когда это случилось первый раз, я даже вздрогнул.



Хотя в целом ругать такой отель было бы странно. Здесь как-то раз останавливался «Манчестер Сити». В другой раз приезжали играть в гольф Андрей Шевченко и тренер Роберто ди Маттео, работавшие в «Челси» в разное время. Есть среди сотрудников отеля и русскоязычные. В том числе из Украины. Для них встретить кумира было большим счастьем.



К европейцам в ОАЭ очень хорошее отношение. Как к отдыхающим, так и к работающим. Если трудяги пакистанцы и индийцы ютятся по 10−15 человек в комнате, то русскоязычный портье какого-нибудь отеля живёт в комнате с ещё одним-двумя приятелями, имея в распоряжении микроволновку и прочие бытовые удобства. Такое ощущение, будто в крутых отелях принято, что на входе должен встречать человек с европейской внешностью.

В отеле к спартаковцам иногда подходят и просят расписаться на футболке. Один болельщик сказал, что в случае чемпионства майка станет очень дорогой. «Как память, конечно же. Это не для продажи», — сразу оговаривается коллекционер автографов.



Футболисты регулярно разбиваются на какие-то компании. Я никогда не понимал, почему в этом видят негативное явление. По-моему, вполне естественно. Бразильцы всегда ходят втроём. Часто к ним подключается Зе Луиш, который говорит по-португальски. Тема Адриано и адаптации уже давно неактуальна. Бразилец будто всю жизнь находился между Маурисио и Фернандо. По поведению из бразильцев ярче всех, конечно, Маурисио. Он бы вполне мог стать актёром или шоуменом: «Эй! Как ты сегодня? Семья здорова? Ну давай, старик».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPshgxAjiFv/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сборы. День 7. ?⚪??? #сборы2017 #СпартаквОАЭ #йойотест</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано FC Spartak Moscow (@fcsm_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-25T17:26:34+00:00">Янв 25 2017 в 9:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Полная противоположность — Мельгарехо. На моей памяти он практически всегда был один. Кто-то подмигивает, кто-то подкалывает, кто-то присматривается, а Мельгарехо опускает голову вниз и идёт себе. Думает о чём-то своём. Говорят, он всегда такой, словно призрак.



Зато при появлении дочки сразу расцветает.

На первую неделю сбора Каррера разрешил взять подруг, жён и детей. Половина футболистов от такой возможности отказалась. Зе Луиш утверждает, что хочет сконцентрироваться на тренировках, а Зобнин называет другую причину:



— Лично я никого не стал брать из-за ребёнка. Жене было бы тяжело управляться одной, — объяснил Роман.



Самедов и Промес — вот что сейчас интереснее всего. Оба давно и успешно играют правого полузащитника. Безусловно, они выступали и на других позициях, но их основное место — правый вингер. Тут показательно, что они говорят об этом.



Самедов, безусловно, прав. Промес атакует более-менее отовсюду. Только расстановка на поле определяется при обороне команды, когда ты без мяча. И в этот момент едва ли на поле будет два правых полузащитника.