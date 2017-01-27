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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28577947/
27 января 2017, 17:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Глушаков не намерен уходить из «Спартака» в «Реал» или Китай

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба, подчеркнул, что к нему не проявляли интерес клубы из-за границы.

Также он дал понять, что не собирается уезжать из столичного клуба в Китай.

— У вас были предложения от иностранных клубов?

— В последние годы не было. Да и вообще за всю карьеру только один раз прошел слух, что мной интересуется итальянской «Лацио». Вот и все.

— Поехали бы в Китай на огромную зарплату?

— Во-первых, никто мне туда уехать не предлагал. А во-вторых, мне и дома хорошо. Так что нет.

— Представьте, что у вас на руках предложение от «Реала» на три миллиона евро в год и от китайского клуба на 10 миллионов. Что выберете?

— Выберу «Реал», но останусь в «Спартаке». (Улыбается).

Спартак М
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