Глушаков не намерен уходить из «Спартака» в «Реал» или Китай
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба, подчеркнул, что к нему не проявляли интерес клубы
из-за границы.
Также он дал понять, что не собирается уезжать из столичного клуба в Китай.
— У вас были предложения от иностранных клубов?
— В последние годы не было. Да и вообще за всю карьеру только один раз прошел слух, что мной интересуется итальянской «Лацио». Вот и все.
— Поехали бы в Китай на огромную зарплату?
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— Представьте, что у вас на руках предложение от «Реала» на три миллиона евро в год и от китайского клуба на 10 миллионов. Что выберете?
— Выберу «Реал», но останусь в «Спартаке». (Улыбается).
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