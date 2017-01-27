Глава комитета по безопасности РФС заявил о необходимости наделить стюардов правами
МОСКВА, 27 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Комитет по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) намерен наделить правами стюардов, сделав это профессией, заявил глава комитета Владимир Маркин.
Первое заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС под руководством Маркина прошло в пятницу.
«На заседании было внесено предложение, чтобы стюарды стали профессией, ведь сегодня это общественники: они имеют много обязанностей, а прав нет. Он даже не может остановить болельщика, не имеющего права посещать стадион, применить физическую силу при необходимости. Мы должны дать им
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