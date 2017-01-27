Глава комитета по безопасности РФС заявил о необходимости наделить стюардов правами

Первое заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС под руководством Маркина прошло в пятницу.

«На заседании было внесено предложение, чтобы стюарды стали профессией, ведь сегодня это общественники: они имеют много обязанностей, а прав нет. Он даже не может остановить болельщика, не имеющего права посещать стадион, применить физическую силу при необходимости. Мы должны дать им какие-то права. В рамках этих прав они должны будут действовать в пределах закона», — заявил Маркин на пресс-конференции.