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27 января 2017, 17:14 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Глава комитета по безопасности РФС заявил о необходимости наделить стюардов правами

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Комитет по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) намерен наделить правами стюардов, сделав это профессией, заявил глава комитета Владимир Маркин.

Первое заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС под руководством Маркина прошло в пятницу.

«На заседании было внесено предложение, чтобы стюарды стали профессией, ведь сегодня это общественники: они имеют много обязанностей, а прав нет. Он даже не может остановить болельщика, не имеющего права посещать стадион, применить физическую силу при необходимости. Мы должны дать им какие-то права. В рамках этих прав они должны будут действовать в пределах закона», — заявил Маркин на пресс-конференции.
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